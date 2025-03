Após a eliminação de Gracyanne no 'BBB 25', brothers se divertem na casa

A madrugada após a eliminação de Gracyanne Barbosa foi de ânimo no BBB 25. Os brothers comemoram o resultado do Paredão e a chuva até incentivou um banho de piscina em grupo na casa. Integrantes do Quarto Fantástico também aproveitaram o momento para imaginar como será formada a próxima berlinda e definir seus alvos.

Veja o resumo da madrugada após a eliminação de Gracyanne no BBB 25:

Brothers comemoram resultado do Paredão

No gramado da casa, Diego Hypolito e Renata comemoraram a permanência de Daniele e Eva na casa. As duas receberam 5,02% e 43,6% dos votos, respectivamente.

Aline chama Daniele de 'plantinha'

Feliz com o retorno de Daniele, Aline chamou a colega de confinamento de "plantinha". "Minha plantinha que foi regada e cresceu, minha plantinha maravilhosa".

Renata aconselha aliados sobre jogo

Após a eliminação de Gracyanne, Renata aconselhou os integrantes do Quarto Fantástico a serem mais ativos e jogarem como um time na casa. "Confiando no que a gente tá fazendo sem ter medo do embate", afirmou a sister.

Diego chora ao falar de Daniele

Com Vitória Strada, Diego se emocionou ao falar da irmã, Daniele Hypolito. O brother disse que ficou ferido ao ouvir a ex-atleta ser chamada de "planta" e ficou feliz quando percebeu que ela não tinha saído do reality.

Vinícius é alvo de conversa entre brothers

Ainda no gramado, Vilma, João Pedro, João Gabriel, Renata, Eva e Maike conversam sobre Vinícius. Renata avalia que os gêmeos são os únicos do grupo que não votam no baiano. João Pedro afirma e diz que Vinícius também não vota nele. Eva responde que se for líder indica Vinícius direto ao Paredão. Eva ainda avaliou outros brothers e afirmou que do grupo do Quarto Anos 50, ela só fala com Vitória, Diego e Daniele.

Brothers tomam banho de piscina na chuva

Vinícius e João Gabriel aproveitaram a chuva para tomar banho de piscina. Minutos depois, Aline se juntou aos brothers e pulou na água chamando Vitória Strada e Guilherme, que aceitaram o convite. O grupo ainda aproveitou para cantar Vida Real, do RPM, música tema do programa.