Após 19 anos, baterista deixa Guns N' Roses de forma amigável; entenda

Frank Ferrer, 58, teve sua saída do Guns N' Roses confirmada por meio de um comunicado compartilhado nas redes sociais.

O que aconteceu

O rompimento foi anunciado como forma de agradecimento à parceria do baterista nestas quase duas décadas. "O Guns N' Roses anuncia a saída amigável de Frank Ferrer. A banda agradece a Frank por sua amizade, criatividade e presença robusta ao longo dos últimos 19 anos e deseja sucesso no próximo capítulo de sua jornada musical", iniciou o comunicado.

Frank se uniu a Axl Rose e Slash em 2006, tendo sua trajetória relembrada na publicação da banda. "Frank se juntou inicialmente ao GN'R durante um show em junho de 2006, ajudando a estabelecer a seção rítmica durante as turnês seguintes, incluindo as iniciativas recentes trazendo o trio reunido com Axl Rose, Slash e Duff McKagan. Seu último show com a banda aconteceu em 5 de novembro de 2023, no México".

Frank Ferrer foi o baterista mais longevo do Guns N' Roses. Formada em 1985, o primeiro baterista da banda foi Robbie Gardner, contando ainda com outros quatro nomes antes da chegada de Ferrer.

Sem nenhum nome anunciado para substituí-lo, a banda retomará sua turnê mundial em maio. As apresentações irão passar por países do Oriente Médio e da Europa.