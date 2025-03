Ana Maria Braga prepara 45 ovos para café da manhã com Gracyanne Barbosa

Ana Maria Braga recebeu Gracyanne Barbosa na manhã desta quarta-feira com um "banquete de ovos" para o café da manhã com o eliminado do BBB 25 no "Mais Você".

O que aconteceu

A apresentadora montou a mesa de café com muitos ovos para Gracyanne. A musa fitness mantém uma dieta em que come 40 por dia —o que precisou ser adaptado durante sua participação no BBB.

Ana Maria mostrou como a equipe preparou as receitas. Eles fizeram ovos cozidos, fritos, omelete. Ao todo, ela contou que foram usados 45 ovos. "A saga dos ovos foi um marco na sua entrada na casa", disse a apresentadora.

Gracyanne, então, explicou detalhes de sua dieta. Ela falou como separa os ovos durante o dia, e como a participação no reality mudou sua alimentação.. "Geralmente faço cinco refeições, com oito ovos cada uma. Eu ainda faço mais uma ou dias com frango ou peixe. Mas de ovos são cinco. E aí eu coloco batata doce, salada, legumes e macaxeiras. Eu prefiro as raízes. Arroz eu não comia há muitos anos".