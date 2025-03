Clássico e ignorado no Oscar: Al Pacino revela qual seu personagem favorito

Al Pacino revelou que o personagem que mais gostou de interpretar em toda a carreira é Tony Montana, do filme Scarface. Considerado um dos maiores clássicos da história do cinema, porém, ele não teve reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

O que aconteceu

Ator não pestanejou na hora de contar qual é seu personagem favorito. Al Pacino fez a revelação durante uma sessão de perguntas e respostas em um evento para comemorar os 50 anos do filme "Um Dia de Cão" (1975), na Califórnia.

Sem sobra de dúvidas, nada chega aos pés de Scarface. Eu me lembro de assistir [Scarface (1931)] com meus amigos e eu fui porque ouvi que o protagonista, Paul Muni, era um dos maiores atores vivos em sua época Al Pacino, sobre Scarface (1983)

Al Pacino em cena de "Scarface" (1983) Imagem: Divulgação

Eu disse: 'Preciso fazer esse filme [Scarface]. A interpretação me inspirou demais'. Então, eu liguei [para Mart Bregman] e disse: 'Eu acho que tenho uma chance com Scarface'. 'Scarface? Eu nunca vi', ele respondeu. 'Veja!', eu respondi. Acho que é por isso [que é meu favorito]: eu me sinto responsável, sabe? Eu pessoalmente escolhi aquele Al Pacino, sobre 'Scarface' (1983)

Al Pacino não foi indicado ao Oscar por interpretar o traficante de drogas Tony Montana - que ficou eternizado pela icônica cena em que resiste contra rivais atirando com sua metralhadora.