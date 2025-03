Yasmin Brunet divide rotina e mostra banho de biquíni fio dental

Yasmin Brunet, 36, surgiu tomando uma ducha em um vídeo publicado hoje.

O que aconteceu

A modelo dividiu parte de sua rotina com os seguidores e incluiu o banho de biquíni nos registros. Nas imagens, ela apareceu sorridente, exibiu a roupa de banho preta e virou de costas, dando mais detalhes do modelo fio dental.

Yasmin também celebrou o momento de autocuidado. "Melhor banho da vida", escreveu a ex-BBB, que aproveitou para fazer uma hidratação no cabelo no chuveiro.

Horas antes, Brunet também postou momentos de lazer na praia. Em uma foto, a empresária dividiu um banho de mangueira à beira do mar. No outro registro, Yasmin mostrou que aproveitou a ocasião para colocar a leitura em dia.

Na semana passada, outros cliques na praia renderam muitos elogios à modelo. "Minha musa do verão", derreteu-se um dos seguidores. "O Rio de Janeiro fica ainda mais lindo toda vez que você está aí", enalteceu outro.