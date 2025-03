Xuxa recebe homenagem no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel

Xuxa, 61, ganha homenagem no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel que vai ar no próximo domingo (23).

O que vai acontecer

No Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel do próximo domingo (23), a apresentadora Xuxa é homenageada. Ela participa do quadro Sala do Artista da atração Show de Calouros.

Será exibido um VT dedicado à vida e família de Xuxa. A Rainha dos Baixinhos conta como foi sua infância, a relação com a filha Sasha, compartilha qual foi sua maior transformação fora do palco e o que ainda deseja realizar como sonho pessoal.

O marido Junno Andrade também participa do especial. Ele faz perguntas para sua mulher e garante momentos de amor e muita emoção.