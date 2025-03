Boatos de affair com Ana de Armas e mais: os romances de Tom Cruise

Tom Cruise, 62, chamou a atenção após ser visto com Ana de Armas, 36, e aumentou os rumores sobre um possível affair. Relembre os romances do ator.

A vida amorosa de Tom Cruise

O ator viveu um breve caso com Melissa Gilbert no início dos anos 1980. "Não fiz sexo com ele. Nós nos pegamos, mas honestamente, não houve sexo. Ele beijava bem, mas, você sabe, ele era como um ator esforçado e faminto, e eu estava trabalhando", admitiu a atriz em 2014, no "Watch What Happens Live".

Na mesma década, ele se envolveu com Heather Locklear. Os dois combinaram de dançar em uma boate após se conhecerem em um teste de cinema, mas a relação não evoluiu.

Entre 1982 e 1985, Tom Cruise e Rebecca De Mornay namoraram. O romance começou em "Risky Business" e continuou fora das telas. Em 2018, à Celebrity Page, a famosa chegou a dizer que ele era "extremamente irritante", mas, mesmo assim, eles se relacionaram.

Tom Cruise namorou Melissa Gilbert, Heather Locklear e Rebecca De Mornay Imagem: Reprodução Shutterstock/Getty Images

O astro de "Top Gun" viveu outros dois casos famosos em 1985, com Patti Scialfa e Cher. Em entrevista à Oprah, em 2008, a cantora indicou: "Ele era tão maravilhoso, e eu era tão louca por ele, ele era tão diferente. Era um garoto tímido".

Dois anos depois, o artista se casou pela primeira vez com Mimi Rogers. Eles se conheceram em uma festa em 1986 e ela o apresentou à Igreja da Cientologia. O ator pediu o divórcio em 1990 e Rogers sugeriu que a fama tinha atrapalhado. "Você deixa de ser um indivíduo. Não importa qual seja o artigo, é 'esposa de Tom Cruise'", disse à People em 1995.

No mesmo ano, Tom Cruise conheceu Nicole Kidman e se casou com ela em dezembro. Os dois adotaram dois filhos, Isabella e Connor, e se separaram em 2001, declarando em conjunto que tinham "dificuldades inerentes a carreiras divergentes".

Em seguida, o ator começou a namorar Penélope Cruz. O casal, que se conheceu no set de "Vanilla Sky", namorou até janeiro de 2004.

Além de ter casado com Mimi Rogers e Nicole Kidman, Tom Cruise namorou Penélope Cruz Imagem: Reprodução/Getty Images/WireImage

Tom Cruise namorou brevemente Nazanin Boniadi e foi visto com Sofía Vergara. O autor Andrew Morton, que escreveu uma biografia do famoso, disse que Vergara encerrou a relação assim que descobriu que teria que "renunciar sua fé católica e se converter à Cientologia".

Em 2006, se casou com Katie Holmes, tendo seu terceiro casamento. Eles tiveram uma filha, Suri Cruise, e a atriz pediu o divórcio em 2012. O astro chegou a afirmar que Katie Holmes terminou o casamento para "proteger Suri da Cientologia".

Ainda foi especulado que o artista estava se relacionando com Laura Prepon e Shakira. No entanto, nunca foi confirmado o envolvimento com nenhuma das famosas.

Outros rumores de romance surgiram entre Tom Cruise e as estrelas Elsina Khayrova e Victoria Canal. O boato mais recente de envolvimento foi com Ana de Armas, com quem o ator foi flagrado em um jantar romântico e voando em um helicóptero.