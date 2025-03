Saiba o que a mulher de Gene Hackman disse em ligação antes de morte

As mortes de Gene Hackman (1930-2025) e de sua esposa, a pianista Betsy Arakawa (1959-2025) ganhou mais um capítulo.

O que aconteceu

As autoridades da cidade de Santa Fé confirmaram que Betsy fez uma ligação para uma clínica médica local no dia 12 de fevereiro. A data em questão acende um alerta já que exames feitos no corpo da pianista haviam constatado que ela morreu em 11 de fevereiro, com Hackman morrendo em 18 de fevereiro.

Com a informação, o Departamento do Xerife de Santa Fé assumiu ter errado a avaliação apontando a data da morte 24 horas antes. O casal foi encontrado sem vida em 26 de fevereiro.

Na segunda-feira (17), o médico Josiah Child divulgou que sua clínica recebeu um telefonema de Arakawa em 12 de fevereiro. O conteúdo da ligação foi publicado pelo site do canal de TV ABC News.

De acordo com a imprensa norte-americana, Arakawa disse ao funcionário da clínica que em seu telefonema de 12 de fevereiro que estava em busca de "tratamento esotérico". Ela chegou a marcar a consulta, porém, não compareceu.

Os representantes da clínica ainda disseram que foram feitas ligações para a pianista, para que uma nova data pudesse ser marcada. Ela nunca atendeu aos telefonemas.

Ainda segundo os representantes da clínica, Arakawa "não demonstrou nenhum sinal de dificuldades respiratórias ou nenhum incômodo durante a ligação" de 12 de fevereiro. De acordo com as autoridades norte-americanas, o ator morreu de causas naturais alguns dias após sua esposa morrer em decorrência de uma hantavirose, doença causada por contato com fezes de ratos.

Os corpos estavam dentro da casa deles, na cidade de Santa Fé, no Novo México. Um dos cães da família também foi encontrado sem vida no local.

O médico Josiah Child, um dos donos da clínica Cloudberry Health, foi o responsável por expor o telefonema de Araka em 12 de fevereiro. "A Sra. Hackman não morreu em 11 de fevereiro porque ela ligou na minha clínica em 12 de fevereiro. Ela havia me ligado duas semanas antes de morrer, perguntando sobre um ecocardiograma para o marido. Ela não era minha paciente, mas ela teve a recomendação da minha clínica por uma outra paciente".

O profissional detalhou o teor da ligação. "Ela marcou uma consulta para ela em 12 de fevereiro. Era para algo sem nenhuma relação com problemas respiratórios. Ela ligou na manhã de 12 de fevereiro e falou com um dos nossos médicos, com ele pedindo que ela fosse naquela mesma tarde. Marcamos a consulta, mas ela nunca apareceu".

Josiah Child disse que Arakawa teria explicado seus problemas de saúde para o profissional com quem conversou ao telefone. "Ela não tinha nenhum sintoma de problemas respiratórios. A consulta não era para nada relacionado a hantavirose. Nós ligamos para ela duas vezes e não tivemos nenhum retorno".