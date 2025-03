Reprise de 'A Viagem' substitui 'Tieta' a partir de maio na Globo

"A Viagem" (Globo), novela exibida originalmente em 1994, substitui "Tieta" a partir de maio no Vale a Pena Ver de Novo.

O que aconteceu

A Globo confirmou que dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, 'A Viagem' está de volta no Vale a Pena Ver de Novo a partir de maio. A novela, que marcou diferentes gerações do público desde a exibição original, em 1994, retorna à programação da TV Globo no ano de comemoração dos 60 anos do canal.

Escrita por Ivani Ribeiro e com direção geral de Wolf Maya, a trama tem a vida após a morte como tema central. Com narrativa envolvente e personagens marcantes, a obra segue viva na memória afetiva dos brasileiros, sendo um dos títulos mais pedidos para reprise pelos telespectadores.

Remake da novela homônima exibida pela TV Tupi nos anos 1970, também de autoria de Ivani, a história gira em torno de Alexandre (Guilherme Fontes), um rapaz rico e problemático que, após a morte, ainda trilha uma longa jornada. Sua alma se dedica a tentar prejudicar a vida do irmão Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do criminalista Otávio (Antonio Fagundes), que julga serem os responsáveis por seus infortúnios.

Sua revolta aumenta quando vê que Diná (Christiane Torloni), sua irmã mais velha e maior defensora, está apaixonada pelo advogado. Diná, que inicialmente culpa Otávio pela morte do irmão, descobre nele um amor de muitas vidas e a possibilidade de uma relação tranquila, diferente de seu conturbado casamento com Téo.

Nas redes sociais, o anúncio da reprise foi comemorado pelo público. "A senhora arrasou, Glô! Vem aí mais um remake de sucesso na tela da Globo!", escreveu um internauta na postagem da Globo no Instagram. "Globo, ultimamente você tá acertando muito! Estou ansioso já para essa reprise", disse outro.

A última reprise de "A Viagem" na TV Aberta foi em 2006 no Vale a Pena Ver de Novo. Depois disso, a novela foi reapresentada apenas no canal Viva.