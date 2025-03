Renata reforça aliança com o Quarto Fantástico no BBB: 'Estamos juntos'

A terça-feira (18) foi movimentada no BBB 25, com os ânimos exaltados entre os participantes. Após ouvir comentários negativos sobre si durante o Sincerão, Renata decidiu reafirmar sua lealdade ao grupo do Quarto Fantástico e criticou as atitudes de Aline e seus aliados.

O que houve

Logo após o término da dinâmica, a sister reuniu os aliados. "Eu estou ratificando com vocês: estamos juntos e a gente vai sempre jogar junto pra fazer qualquer coisa com eles. Voltei lá de fora escutando vocês falando mal de mim, e fiz o quê? Vim acertar com vocês", declarou Renata, deixando claro que pretende seguir firme ao lado de seu grupo.

No entanto, João Gabriel demonstrou certa impaciência com o discurso da sister. "Você já falou isso, Renata", respondeu ele.

Renata, no entanto, continuou expondo sua insatisfação com o outro lado da casa, citando diretamente Aline e os aliados dela. "Estou só falando, porque ela [Aline] e o grupo pegam e ficam fazendo coisa, aí botam o Maike pra falar algo de mim, reclamam que Eva tá me defendendo, ficou chamando Eva de manipulável. De onde vem essa opinião?"

Eva, que também faz parte do Quarto Fantástico, saiu em defesa de Renata e criticou os rivais. "Eles tão achando ruim que tô comprando tua briga", afirmou.