Renata ignorou o que o Brasil pediu? Chico Barney e Saryne discordam!

No Central Splash da manhã desta segunda-feira (17) no Canal UOL, os comentaristas Chico Barney e Bárbara Saryne discordaram sobre a decisão de Renata no Big Brother Brasil 25, que teria ignorado o pedido do público.

Do ponto de vista de resultado final, a estratégia, o que motivou, beleza, mas o que fica de resultado é assim, eles têm prioridades de ódio na escala do ranço e votaram em outras pessoas, porque imaginam, com as informações que tiveram de fora, que seria mais estratégico colocar outra pessoa, só que isso vai contra também um direcional do público que diz, nós queremos comprometimento, nós queremos ver sangue.

Eu acho uma bobagem gastar uma terça-feira, a essa altura do campeonato, com Dani ou com Delma, para mim elas estão no meu pódio simplesmente para a gente continuar se divertindo até o fim com eliminações emocionantes.

Chico Barney

Bárbara Saryne rebateu, afirmando que foi bom Aline não ter ido ao Paredão, já que ela é quem mais está causando dentro do reality.

Se o público quer sangue, então, que bom que elas não colocaram a Aline nesse paredão, porque aí não tem chance nenhuma da Aline sair, já que ela é quem mais está causando. Assim a gente garante um entretenimento.

Bárbara Saryne

Mas o público tem sede de sangue, o público quer eliminar as pessoas que fazem alguma diferença. Esse paredão vai bombar porque o pessoal está com sede de sangue pela Gracyanne e pela Eva.

Chico Barney

Então, tem sangue já no paredão!

Bárbara Saryne

Um Paredão com Dani ou Delma, você vê, elas ficam de canto.

Chico Barney

Mas elas votaram na Dani e a Delma sabendo que não seriam as eliminadas. Que eliminada seria a Gracyanne, então já teria sangue, entendeu? Agora, se você está em busca de mais sangue, aí você está querendo um Cidade Alerta.

Bárbara Saryne

Mas é exatamente isso, porque eu acho que o comprometimento do grupo no sentido de que, assim... O clássico Jade Picon. Bora, eu e você, no paredão. É isso que faz história.

Chico Barney

Aí a pessoa acaba saindo. Aí muita gente fala, poxa, foi soberba e tal. Por isso que eu falei, tem que se decidir. Ou estão achando que estão soberbas e já ganharam o jogo, são as novas Juliettes, ou elas têm medo. E que bom que elas têm medo, porque mostra que são jogadoras, né? E que viram que tem possibilidade da outra ser maior. Então, peraí, vou reconhecer a força dela e vou dar um tempo, vou jogar aqui na miúda e tal.

Bárbara Saryne

Mas a senhora acha que é medo? Eu não acho que seja medo. Eu acho que é um jogo seguro. E é um jogo seguro.

Chico Barney

Mas o jogo é seguro porque você tem medo. Não necessariamente medo. Mas, às vezes, alguma insegurança de que a jogada errada faça você perder.

Bárbara Saryne

Sabe quando você está num navio e tem que liberar umas cargas para que ele consiga não afundar? Eu sinto que é isso. Eu sinto que tão simplesmente, a Gracy, ela já não está mais aqui. A Gracy de qualquer jeito ela sai. Então ele já vai indicar a graça, vamos tocar a bola para o lado aqui. A gente vai colocar a Delma, vai colocar a Dani. Só que no nono paredão, eu acho que existe já uma urgência de reta final que talvez tenha faltado a Renata.

Chico Barney

