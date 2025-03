Quem é Linn da Quebrada? Atriz e cantora internada para tratar saúde mental

A atriz e cantora Linn da Quebrada foi internada novamente em uma clínica para cuidar da saúde mental. Esta é a segunda internação em menos de um ano. Equipe da artista precisou esclarecer rumores de que ela foi vista em um dos pontos da cracolândia espalhados pela cidade de São Paulo, após manchetes com teor desinformativo.

Quem é Linn da Quebrada?

Nascida em 18 de julho de 1990, Lina Pereira dos Santos é travesti e começou a fazer sucesso em 2017, quando lançou a sua primeira música, "Enviadescer", hit que chegou ao top 5 do Spotify Brasil. Na época, ela era conhecida como MC Linn Da Quebrada.

A artista cresceu na Fazenda da Juta, no bairro de Sapopemba, zona leste de São Paulo. Hoje com 34 anos, Linn contou em entrevista ao podcast Queen Cast ano passado que iniciou sua vida sexual aos 14 anos e relatou experiências quando trabalhava em um shopping de São José do Rio Preto (SP), onde passou parte da infância e adolescência.

Linn destacou ter sido uma criança reprimida pela religião — ela foi Testemunha de Jeová até os 17. "Eu tenho questões que guardei nessa repressão, essa coisa do banheiro, escondida, reprimido. A cidade era muito pedófila e racista", avaliou a ex-BBB.

Decidida a seguir carreira artística, o álbum de estreia da artista, "Pajubá", chegou em outubro 2017. O segundo disco chegou em 2021, "Trava Línguas". Outra faixas da cantora também fizeram bastante sucesso, como "Talento", "Bixa Preta" e "Mulher".

Atualmente ela acumula cerca de 100 mil ouvintes mensais no Spotify. Suas faixas mais populares "Sufoco", "Na Água de Oxum", "Necomancia", "Oração" e "amor amor" juntas somam mais de 12 milhões de streams.

Trava Línguas, o segundo álbum da carreira de Linn da Quebrada, [foi lançado no] segundo semestre de 2021. Nesta nova fase, Linn da Quebrada rompe com os timbres reproduzidos até então, renovando-os a partir de novas referências e experimentações, na busca contínua por outras frequências sonoras, nos usos da palavra e também em sua identidade artística. biografia de Linn da Quebrada no Spotify

As faixas mais ouvidas de Linn da Quebrada no Spotify Imagem: Reprodução

As habilidades de Linn como artista não são apenas do mundo da música: ela foi protagonista do documentário "Bixa Travesty", de Kiko Goifman e Claudia Priscilla. O título ganhou o Teddy Awards de "Melhor Documentário Estrangeiro" de 2018. Ela também ganhou o prêmio de "Melhor Roteiro de Longa-metragem de Documentário" do Prêmio ABRA de Roteiro.

Em 2022, ela estrelou "Vale Night", dando vida à DJ Pulga. Já neste ano, ela estreou recentemente "Vitória", vivendo Bibiana, vizinha da protagonista Nina/Vitória vivida por Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar de melhor atriz em 1999.

Atuação em "Vitória" foi elogiada pela jornalista e crítica de cinema Isabela Boscov. "Embora de início ela [personagem de Montenegro] se espante um pouco com a nova vizinha Bibiana, porque a idade dela não está muito acostumada com a ideia de pessoas trans. Ela logo se afeiçoa a ela. Bibiana é um amor de pessoa, é uma interpretação tão bonita da Linn da Quebrada, eu adorei a personagem".

Fernanda Montenegro exibe cena do filme 'Vitória' ao lado de Linn da Quebrada Imagem: Reprodução/Divulação/Instagram

Internação atual de Linn da Quebrada após lançamento do filme não foi a primeira devido a sua saúde, que já teve câncer. Em 2014, aos 23 anos, ela enfrentou um câncer no testículo e conseguiu se curar depois de três anos.

Ainda no audiovisual, Linn da Quebrada apresentou o programa "TransMissão", do Canal Brasil, e está no elenco da série "Segunda Chamada", da TV Globo, de 2019. Em 2023, ela participou do "Dança dos Famosos" e da série "Cine Holliúdy".

Tô muito feliz [de participar da Dança], não tinha como não aceitar [o convite]. Tenho uma relação com a dança que é anterior, inclusive, à atuação. Comecei a dançar em São José do Rio Preto aos 17 anos, depois de um processo onde meu corpo era muito proibido para mim mesma, então a dança foi essa porta de entrada para o [meu] corpo, e eu parei de dançar quando tive um câncer com 23 anos. Então foi quando comecei a escrever, passei a cantar também, e agora voltar para a dança nesse momento da minha vida está sendo muito significativo.

declarou Linn da Quebrada quando participou do Dança dos Famosos

Linn da Quebrada está confirmada no Dança dos Famosos 2023 Imagem: Divulgação

Em maio de 2021 ela criticou o apresentador Pedro Bial e disse que o ex-apresentador do BBB foi transfóbico ao entrevistar o ex-jogador Ronaldo. No ano seguinte, Linn da Quebrada entrou no BBB 22 como Camarote. A artista foi a segunda transgênero a entrar no reality show: a primeira foi Ariadna, em 2011.

Voz importante para o movimento LGBTQIAP+, a artista compartilhou uma grande felicidade com os fãs: no começo de 2022, ela conseguiu incluir seu nome social em toda a sua documentação. Atualmente ela é seguida por 2,3 milhões de pessoas apenas no Instagram.

Dias depois, ela compartilhou com os seguidores o seu reencontro com seu pai, Lino, ainda na primeira semana de 2022. "Com vocês, Lina & Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo!!! FELIZ ANO TODO PRA NÓS desatarmos", escreveu a artista na postagem ao lado do pai, que aparece conversando com a filha em um vídeo.

Linn da Quebrada retificou documentos e reencontrou pai antes do "BBB 22" Imagem: Reprodução/Instagram

"Eu ainda não entendi até hoje como você se transformou da água pro vinho", conta Lino, abraçado a Linn. "Tá vendo? Esse é o mistério", respondeu a cantora, aos risos, antes de trocar um eu te amo com o pai.

Em abril do ano passado, Linn havia anunciado pausa na carreira para tratar depressão. Dois meses depois, ela foi internada em clínica. Apenas em setembro ela voltou para as redes sociais: "Meninas, voltei! A mamãe voltou, c*ralho", brincou a artista na época.

Em outubro, ela fez post reflexivo após voltar da reabilitação e também refletiu ao publicar vídeo explicando decisão de se internar: ""Eu relutei muito. Primeiro, pensando: 'Eu vou parar minha vida?'. Um sentimento de vergonha muito grande, de culpa por ter me deixado chegar nessa situação. (...) Agora, estou em um momento de ressocialização. Por muito tempo, eu vivi abraçando o caos e hoje sei que não estou sozinha".

A vida exige de mim muita coragem agora, para que eu admita que estava com dificuldades, um vazio, adoecendo as pessoas à minha volta, não estava sendo justa com as pessoas ao meu redor, nem comigo.

Linn da Quebrada, em outubro de 2024

*Com informações de matéria publicada em 14/01/2022, 12/03/2023 e 17/03/2025