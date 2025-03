Pai militar e sonho artístico: Bernardo Rabello é 1º trans no Mister Brasil

O CNB (Concurso Nacional de Beleza) terá um feito inédito no Mister Brasil CBN 2025. Pela primeira vez, a franquia terá um candidato homem transgênero em sua etapa nacional. Bernardo Rabello, 29, é carioca, mora em Resende (RJ) há 20 anos e estará na disputa do concurso como Mister Sul Fluminense.

Quem é Bernardo Rabello

Nascido no Rio de Janeiro, em 4 de julho de 1995, Bernardo Rabello é carioca, bacharel em educação física e personal trainer. Atualmente, ele também atua como modelo na Base MGT, em São Paulo, e na agência 40 Graus Models, no Rio.

Há 20 anos, ele mora em Resende (RJ), para onde se mudou com a família. É por isso que ele representa a região do sul fluminense no concurso de beleza masculino que acontece em abril em Balneário Camboriú (SC).

Bernardo afirma encarar o fato de ser o primeiro homem trans na disputa do Mister Brasil com naturalidade: "É uma mistura de felicidade e responsabilidade, pois sei o quão importante é, não só para a comunidade LGBTQIAPN+, mas também para toda a sociedade", diz em entrevista para Splash.

Esta não é a primeira vez que pessoas trans competem no CNB. Na etapa feminina, Rayka Vieira, Miss Centro Goiano, disputou o título nacional na edição de 2021. "Os concursos de beleza refletiram, por muito tempo, padrões restritivos, e a inclusão de pessoas trans demorou devido à resistência cultural e à falta de representatividade. No CNB, buscamos estar na vanguarda da inclusão", explica Marina Fontes, diretora do CNB.

Essa também não é a primeira vez de Bernardo em um concurso do CNB. Em 2019, ele participou do Mister Rio de Janeiro, mas não se classificou. Mais maduro e após vencer o Mister Brasil Trans 2021, ele agora vai direto para a etapa nacional. Para isso, precisa cobrir custos que vão da inscrição e preparação até aluguel ou compra de roupas de gala. Ele abriu uma vaquinha e atingiu menos de 5% do valor que precisa até o momento (você pode contribuir aqui).

Bernardo com a família: o pai Demétrius, o irmão Demétrius Jr. e a mãe Viviane Imagem: Arquivo pessoal

O jovem conta com apoio dos pais. "Eu te apoio plenamente em suas ações. Sei que este concurso é importante para o que você almeja e seria muito bom ganhar. Você é um homem maravilhoso e desejo tudo de bom em sua vida. Te amo, meu garoto. Fique bem e estou na torcida pela sua vitória", desejou o pai Demétrius, que é militar, em mensagem ao filho.

Claro que apoiamos. É o sonho dele. Eu quero muito que meu filho voe cada vez mais alto. Ver um filho feliz e realizado não tem preço, e o que pudermos fazer para ajudá-lo, faremos. Toda a nossa família [meus pais e minhas irmãs]. Eu estou muito orgulhosa. Mãe baba muito mesmo. Meu coração transborda de orgulho de ver meu filho participando do Mister Brasil! Ser o único homem trans, sua autenticidade e coragem são símbolos de resistência e inspiração.

Viviane, mãe de Bernardo e psicóloga, em mensagem a Splash

Desafios como homem trans

Até os 22 anos, Bernardo vivia como Yasmin e tinha se assumido para os pais como mulher lésbica: "Apenas com 23 anos, depois de ter passado por ajuda de profissionais, conhecendo mais o universo LGBTQIAPN+ e me conhecendo, é que entendi quem eu era. Busquei minha independência financeira e comecei a hormonioterapia".

Bernardo não cresceu sozinho. Na verdade, ele foi o maior projeto de vida da Yasmin. Ela passou a infância toda imaginando como seria se fosse um rapaz. Sonhava ser ator, modelo, capa de revista, fazer novela, ser garoto-propaganda das melhores marcas. Sem a Yasmin, o Bernardo não existiria hoje e não colocaria em ação os sonhos dela. Ela passou por muita exclusão na escola, em ambientes públicos, brincadeiras de mal gosto. Ela foi muito forte.

Bernardo Rabello, a Splash

Em novembro, ele completou 7 anos de transição e compartilhou vídeo no Instagram: "'Se transicionar vai ser um homem feio', foi o que me falaram. Se estavam certos, aí é outra história", brincou Bernardo. O vídeo acumula 8,7 milhões de visualizações.

Para Splash, ele diz que para Bernardo nascer, teve que aprender a ser homem logo cedo: "Até porque, enquanto figura masculina, só tenho 7 anos (risos). Mas somos uma dupla imbatível. Pretendemos conquistar o mundo".

Sua mãe, Viviane, ficou com medo da reação das pessoas à mudança de gênero do filho. "Depois fui mostrando que não precisava ter medo, e que Deus iria cuidar de mim", recorda Bernardo.

Já o padrasto, Demétrius, que Bernando chama de pai, não aceitou de cara. "Ele ficou pensativo por vários meses com relação à transição, mas minha tia [irmã dele] conversou e disse: 'Qual é o seu medo? Ele não vai deixar de ser quem ele é. Toda educação que você o deu estará sempre com ele. Hoje, ele precisa somente adotar a identidade pela qual ele sempre foi'. Minha família me ama muito e sabe que o mais importante em uma pessoa é seu caráter", conta o jovem.

Bernardo Rabello com a faixa de Mister Brasil Trans 2021, seu segundo concurso de beleza Imagem: Reprodução/Instagram @lifebernardorabello

Demétrius, que é militar, deixou o amor falar mais alto: "Meu pai sempre me amou. Teve momentos que eu sofria bullying na escola e quem ia me socorrer era meu pai. Sofria bullying porque com 15 anos eu me assumi lésbica para minha família. (...) Eles tinham muito medo do que a sociedade ia fazer. Com o tempo fui mostrando que tudo bem, que estava seguro e eles foram aceitando e apoiando. Aí chegou o momento que minha namorada foi frequentar minha casa".

O padrasto de Bernardo está em sua vida desde os 8 anos, quatro anos após sua mãe se separar do pai biológico —que é ausente: "Ele sempre me deu muito carinho e amor e me assumiu como filho. Ele que pagou minha escola, curso de inglês. Foi um paizão e até hoje é, até hoje temos muito contato, mesmo ele indo morar em Fortaleza. Amo tudo o que ele fez, a educação que ele me deu. Um homem e um exemplo mesmo".

Bernardo lembra episódio ocorrido na escola católica em que finalizou o ensino fundamental e fez o ensino médio. "Minhas amigas estavam brincando e uma delas, que eu considerava amiga, virou em tom alto falando: 'ah, pelo menos eu não gosto de meninas'. Sabe aquela cena de filme em que todo mundo para e te olha? Me senti mal, não consegui assistir a aula e liguei para o meu pai".

Ele saiu do quartel para me buscar e foi conversar comigo, falou que o mundo era assim e que as coisas iam melhorar. Me deu o colo dele [de pai].

Bernardo Rabello, sobre episódio em que foi 'tirado do armário' na escola

Bernardo Rabello nasceu no Rio e cresceu e ainda vive em Resende (RJ) Imagem: Reprodução/Instagram @lifebernardorabello

O futuro

Bernardo sempre quis ser artista e já desejou trabalhar na TV Globo, mas reconhece que era um sonho muito difícil de alcançar: "Iniciei [essa carreira] em 2019, porém, minha realidade era outra. Trabalhava e fazia faculdade, então, precisava escolher, se não, pirava com a quantidade de coisas que fazia. Me organizei para este ano me dedicar muito mais à carreira artística e conseguir ser notado pelas marcas e trabalhar com publicidade e propaganda".

Os trabalhos ajudariam Bernardo, inclusive, a custear o hormônio que ele toma, que custa entre R$ 300 e R$ 400. Ele diz que tenta conseguir a medicação hormonal com a administração municipal. Splash fez contato com a Prefeitura de Resende para saber se existe essa atenção à população trans, mas não obteve resposta até o momento. "Resende ainda é uma cidade com características conservadoras e militar. É uma pauta muito difícil de conseguir, porém, não vou desistir", declara Bernardo.

Bernardo e a noiva Michelle Dantas durante viagem ao Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram @lifebernardorabello

Ele está noivo da fonoaudióloga hospitalar e fotógrafa Michelle Dantas, que costuma aparecer em vídeos dele. "Estamos noivos e quero ter uma filha. Mais um motivo para eu ser notado e gerar dinheiro para investir no casamento e na família. Brincadeiras a parte, ela me arranca os melhores sorrisos quando estamos brincando durante nossas rotinas do dia a dia. Ela é palhaça mesmo e eu sou o envergonhado. Gosto de dividir esses momentos com as pessoas".

Se vencer o Mister Brasil CNB ou ficar bem classificado, Bernardo terá portas abertas e poderá representar o Brasil em dois dos principais concursos internacionais: Mister Supranational e Mister International. Para o Mister Mundo, ele já não cumpre o limite de idade, que é de 27 anos.

Todos esses concursos aceitam candidatos transgêneros, informa o CNB. "O concurso Mister Brasil CNB é para todas as pessoas que se identificam com o gênero masculino", explica Bernardo. Ele disputa o concurso com outros 28 candidatos entre os dias 2 e 6 de abril, com final no dia 5 no Hotel Sibara, em Balneário Camboriú, transmitida no YouTube pela TV CNB.