Queen vence Polar Music Prize de 2025, Hancock e Hannigan também são premiados

ESTOCOLMO (Reuters) - A banda de rock britânica Queen, o pianista de jazz norte-americano Herbie Hancock e a soprano e maestrina canadense Barbara Hannigan receberam o Polar Music Prize 2025 nesta terça-feira.

A premiação saudou o Queen por seu "som distinto e instantaneamente reconhecível que ninguém mais pode imitar".

"O Queen não estava exagerando quando cantou 'We are the Champions'", disse a organização do prêmio em um comunicado.

O Queen vendeu mais de 300 milhões de álbuns com músicas como "We Will Rock You", "Another One Bites The Dust" e "Bohemian Rhapsody".

Fundada em 1970, a banda contava com o extravagante vocalista Freddie Mercury, o guitarrista Brian May, o baterista Roger Taylor e o baixista John Deacon. Eles tocaram em estádios em todo o mundo -- incluindo uma apresentação memorável no show Live Aid em 1985 -- antes da morte de Mercury em 1991.

Eles foram relançados em 2004 com uma sucessão de novos cantores.

O Queen divide o prêmio com o pianista de jazz Herbie Hanckock, colaborador de Miles Davies, entre outros, além de astro solo, e com a soprano e maestrina canadense Barbara Hannigan.

Fundado em 1989 por Stig Anderson, editor e empresário da banda sueca ABBA, a premiação conta com vencedores como Paul McCartney, Bob Dylan, Patti Smith, Sting, Elton John e Metallica.

