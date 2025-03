Quando acaba 'Força de Mulher' na Record e qual será sua substituta?

Sucesso no horário nobre da Record, "Força de Mulher" tem mais três meses pela frente, mas sua substituta já está definida pela emissora.

Trama bíblica foi a escolhida

"Paulo, o Apóstolo", produzida pela própria Record entrará no lugar de "Força de Mulher". A nova produção bíblica está em fase de gravações e será protagonizada por Murilo Cezar.

Novela bíblica será disponibilizada primeiro na Univer Vídeo. O público poderá conferir a produção no streaming da emissora de Edir Macedo já no mês de maio.

Na TV aberta, folhetim deve começar na primeira semana de julho. Nessa data, "Força de Mulher" já terá acabado. A estimativa da estreia foi publicada pelo colunista Flávio Ricco.

Murilo Cezar é o protagonista de 'Paulo, o Apóstolo' Imagem: Reprodução/Instagram @murilo_cz

Presença de Marcos Winter no elenco foi confirmado nesta terça-feira (18). Conforme publicado na coluna Play, do jornal O Globo, o ator dará vida a Claudio, um imperador romano com problema de gagueira. Winter já esteve em outras produções bíblicas da casa, como "A Terra Prometida" (2016), "Jesus" (2018), "Gênesis (2021) e "Reis" (2022-2025).

"Paulo, o Apóstolo" narra a história do personagem-título antes e depois da morte de Jesus. O folhetim tem roteiro de Cristiane Cardoso e a direção de Leonardo Miranda. Michelle Batista, Caio Paduan, Rosanne Mulholland e Marcus Bessa são outros atores confirmados no elenco.

Marcos Winter em novela bíblica da Record Imagem: Divulgação/Record

Tramas turcas que podem ser exibidas na Record

"Yargi: Segredos de Família" (2021-2024) pode ser uma boa aposta da Record futuramente. A produção tem sido muito assistida pelos brasileiros no streaming —hoje está disponível na Max. Forte candidata à exibição na TV aberta, ela narra a história de uma advogada de defesa e um promotor que pensam diferente, mas precisam se unir para solucionar um homicídio. É vencedora de um Emmy (2023).

'Yargi: Segredos de Família" pode ser vista no Brasil Imagem: Reprodução/Internet

"Minha Menina" (2018-2019) é outra opção gringa que pode ser considerada para TV aberta. Também disponível na Max, ela conta com 92 episódios e é uma das novelas turcas mais queridas dos brasileiros, sendo uma das opções interessantes para entrar no horário nobre da Record. Também está sendo exibida no canal TNT Novelas. A história gira em torno da saga de Öykü Tekin Göktürk, uma menina de oito anos, em busca de seu pai após descobrir que tem uma doença rara.

Cena da novela turca 'Minha Menina' Imagem: Reprodução

"Iludida" (2020-2022) também está no páreo. É uma opção turca mais pesada do que as outras, mas ainda assim poderia ser exibida na faixa noturna da Record em outra ocasião. Na série, que tem duas temporadas, Asya, profissional bem-sucedida, vive uma vida aparentemente tranquila e feliz com o marido e filho até que ela encontra um fio de cabelo estranho no cachecol do parceiro e começa a viver um inferno. Também está disponível na Max.