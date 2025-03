Eclipse lunar e solar: quando acontecerão os próximos fenômenos em 2025

Os brasileiros puderam apreciar um eclipse lunar total no último dia 14 de março, além do fenômeno conhecido como lua de sangue. Veja a seguir as projeções da Nasa para os próximos eclipses, tanto lunares quanto solares.

Vai ter outro eclipse lunar em 2025?

Um único eclipse lunar total acontecerá em setembro de 2025. Porém, desta vez, ele só poderá ser visto da Europa, África, Ásia e Austrália.

Brasileiros só poderão ver outro eclipse lunar em 2026. Segundo as projeções da NASA, o próximo eclipse lunar com visibilidade em terras brasileiras deverá ocorrer em 3 de março do próximo ano.

Eclipse solar ainda este ano

Em 29 de março, um eclipse solar parcial poderá ser contemplado da América do Sul. O fenômeno, que consiste na Lua bloqueando parte da luz do Sol, também poderá ser visto da Europa, Ásia, África, América do Norte, Oceano Atlântico e Oceano Ártico.

Outro eclipse solar parcial acontecerá dia 21 de setembro de 2025. O evento poderá ser acompanhado da Austrália, Antártica, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico.