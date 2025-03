Globo convoca veteranos para narrar os desafios dos 60 anos da emissora

Apresentado por Sandra Annenberg, o Globo Repórter convocou atores veteranos para o especial que celebra os 60 anos da emissora, que será exibido no dia 25 de abril.

Como vai ser

O Globo Repórter prepara uma edição especial para mostrar os desafios enfrentados pela TV Globo nos seus 60 anos de história. O especial quer mostrar também como os desafios foram superados.

Entre os assuntos estão momentos delicados, como os incêndios que a emissora sofreu e a censura durante a ditadura militar. O pioneirismo, a dificuldade de levar o sinal para o Brasil inteiro, a criação do primeiro telejornal em rede, a primeira transmissão via satélite e a maneira que o Brasil começou a enxergar uma identidade nacional a partir da programação também estão na pauta.

Nathalia Timberg e Reginaldo Faria, além de brasileiros que acompanharam a trajetória da Globo do outro lado da tela, estão confirmados. Os depoimentos vão ilustrar o conteúdo produzido ao longo de seis décadas nas novelas, séries, jornalismo e programas de variedades.