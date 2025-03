Pós-Sincerão no BBB, Delma nega papo com Eva: 'Não quero corja, não'

Após o Sincerão dessa madrugada, Delma rejeitou conversar com Eva sobre os atritos recentes das duas. A bailarina tentou chamar Delma para conversar após a dinâmica, mas, a sister só continuou andando para dentro da casa.

O que aconteceu

Eva começou a falar com Delma, mas a sister só virou as costas. "Em relação a você ser minha mãe, você representar minha mãe", começou a bailarina, mas, Delma não parou para ouvi-la.

Não quero corja não, cada um faz o seu

Delma

"Ela foi a que eu mais me surpreendi, juro". Após ela não conseguir conversar com a sister, Eva diz que se surpreendeu com as atitudes de Delma.

As sisters já estavam afastadas anteriormente. Na noite de ontem, antes do Sincerão, Eva e Delma tomaram banho juntas e Eva explicou que se distanciou da sister porque essa teria falado mal de Renata.

Eva: "Todo mundo se conhece aqui há dois meses e está buscando R$ 2,5 milhões. Então como é que eu vou ter algo com você ainda, sendo que você falou mal de uma pessoa que é da minha vida, entendeu? Eu só quero te explicar isso para dizer que eu não estou com raiva da senhora, falando mal. Não. Eu só estou chateada. E isso não muda todo o carinho que eu tenho e tudo o que eu falei para senhora. Só quero que a senhora entenda isso".

Anteriormente, Delma criticou o posicionamento de Eva no jogo. "A Eva só fala o que a Renata manda, ela não tem o jogo dela. Ela joga em cima da Renata".

Eva está no Paredão e pode ser eliminada hoje. A bailarina, segundo a enquete do UOL, tem mais de 47% de votos para sair da casa.

