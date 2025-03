Pomba suja? Saiba qual o significado da gíria usada por Vinícius no BBB 25

Durante o Sincerão, Vinícius, 28, usou a expressão baiana "pomba suja" para se referir à Eva e Renata no BBB 25.

O que aconteceu

O brother usou uma gíria regional durante uma discussão com as bailarinas. Sem entender o significado da expressão, as cearenses se sentiram ofendidas com o adjetivo.

Natural de Salvador, o ex-BBB Lucas Pizane explicou que a expressão não tem um teor ofensivo. A explicação foi feita ao Gshow.

De acordo com o participante do BBB 24, a gíria está relacionada à confiança. "Pombo sujo é alguém que não é confiável, uma pessoa que, aparentemente, está no caminho errado das coisas, uma pessoa que a gente não se mistura, até porque está sujo e a gente não quer se sujar também... Esse é o significado da expressão que a gente costuma usar lá na minha amada Bahia".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas