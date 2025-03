Como 'História de Amor' quebrou tabu e ajudou pacientes com câncer de mama

O diagnóstico de câncer de mama de Marta na novela "História de Amor" (1995) foi muito marcante na época. Com a trama escrita por Manoel Carlos, a personagem vivida por Bia Nunnes, 66, exerceu papel social importante na luta contra a doença.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Marta é vizinha e comadre de Helena (Regina Duarte) na trama de Manoel Carlos. E, além de ser confidente da protagonista da trama, está sempre presente no desenrolar da vida de Joyce (Carla Marins), sua afilhada.

A personagem descobre que tem câncer de mama a partir de um autoexame. A pauta, importante e delicada, foi abordada de forma tocante pela atriz e chamou a atenção do público na época da exibição original, entre 1995 e 1996.

Foi um trabalho diferente de tudo que havia feito até então. A cena do autoexame, por exemplo, é de suma importância na história. É o momento da conscientização da personagem, que se vê diante de seu drama pessoal e que mexe com todo o núcleo. E, na vida real, foi igualmente emocionante. Mulheres de idades diferentes sempre me abordavam agradecendo a realidade mostrada.

Bia Nunnes, 66

Ricardo Petraglia e Bia Nunnes em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Marta é amparada por Sinval (Ricardo Petraglia), e pela filha, Ritinha (Ingrid Fridman). A partir do diagnóstico de sua personagem, a atriz conta que se aprofundou no assunto para impor fidelidade à atuação.

Fui a muitas instituições e me reuni com grupos que, na época, eram praticamente pioneiros na divulgação desse mal que atinge mulheres e homens. É tão bom quando a criação é também instrumento de informação e auxílio aos espectadores.

Bia Nunnes

Atriz Bia Nunnes em fotos mais recentes Imagem: Divulgação

Impacto social

Por conta do impacto da trama, número de exames preventivos disparou. Com o drama retratado na TV aberta, "História de Amor" promoveu campanhas de prevenção e conscientização, resultando em um aumento nos exames preventivos realizados pelo Instituto Nacional do Câncer enquanto o folhetim estava no ar.

Cena do autoexame, por exemplo, é uma das mais emblemáticas. Na época, o autoexame não era tão disseminado na mídia e a novela teve um papel fundamental na conscientização da população. Segundo Bia Nunnes, esse é um forte momento para a personagem, que se vê diante de seu drama pessoal, afetando também todos a sua volta.

Bia Nunnes como Marta Xavier em 'História de Amor' Imagem: Bazílio Calazans/Globo

E na vida real foi igualmente emocionante. Lembro bem das inúmeras vezes em que fui abordada, logo após a exibição do capítulo. Mulheres de idades diferentes sempre agradecendo a realidade mostrada. Mérito coletivo e especialmente do autor Manoel Carlos Bia Nunnes, atriz, ao site Heloísa Tolipan

Mulheres abordavam Bia para agradecer a representatividade. A artista declara que a novela a marcou muito "pela oportunidade de mostrar esse papel social e fazer diferença na vida das pessoas".

Houve um episódio inesquecível. Certa vez, enquanto passeava no Shopping da Gávea, uma mulher se aproximou para contar como a novela a ajudou. De repente, sem aviso, levantou a blusa para me mostrar as cicatrizes de uma mastectomia recente. Fiquei sem palavras, e nos emocionamos muito. Ela aguardava pela cirurgia reparadora Bia Nunnes, ao site Heloísa Tolipan

Manoel Carlos voltou a abordar a pauta em "Mulheres Apaixonadas". Na história, exibida em 2003, Hilda, personagem de Maria Padilha, descobria um câncer de mama. Com a trama, o autor pode repetir o merchandising social que deu certo em "História de Amor", favorecendo novamente os números de exames e diagnósticos.

Em 2021 foram registrados 66.280 novos casos de câncer de mama. A incidência é de aproximadamente 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer (INCA),

Hilda (Maria Padilha) em "Mulheres Apaixonadas" Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo

No final de "História de Amor", Marta ganha uma festa surpresa após uma fase do tratamento. Ainda lutando contra o câncer, ela deixará o hospital e será recepcionada por familiares e amigos.