No BBB, Vitória imita Vilma e faz brothers rirem: 'Muito fofa'

Vitória Strada fez os brothers rirem com sua imitação de Vilma, na madrugada de hoje. No banheiro, a atriz, Aline, Vinicius e Diego se juntaram e ficaram batendo papo e rindo.

O que aconteceu

"Ué, gente? Eu?". Vitória começou a imitar a voz de dona Vilma, mostrando suas habilidades de atuação ao fazer os brothers rirem com a imitação - a sister imitou dois momentos da sister, um durante uma discussão e o outro numa Prova do Anjo.

Diego: "Sabe que eu acho muito bonitinho, cara?".

Vinicius: "Ela muito fofa, véi".

Vitória: "Acho ela muito fofa também".

Nas redes, a imitação tem dividido opiniões. Enquanto uns estão rindo junto com os brothers, outros estão criticando a ação da sister: "Acho engraçado porque quando é um dos outros, vocês fazem nota para atrair hate, mas quando é o queridinho do público, pode e tudo é lindo", comentou uma internauta.

"Muito igual. E dá para ver que é num tom de brincadeira, pois são momentos divertidos da dona Vilma. Muito bom esse alívio cômico que a Vi proporciona, mesmo em dia de Sincerão", outra rebateu.

