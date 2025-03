Mulheres no topo: shows de Jennie e aespa recheados de estrelas na plateia

No último fim de semana dois grandes shows movimentaram nomes importantes da indústria do entretenimento sul-coreana que foram prestigiar Jennie e aespa em seus respectivos eventos.

Jennie apresentou a "The Ruby Experience" na Inspire Arena para promover seu novo disco "Ruby" que está fazendo sucesso com público e críticos. O evento reuniu cerca de 10 mil fãs e amigos da cantora e rapper, que foram prestigiar essa nova e bem-sucedida fase da carreira dela.

Já o aespa, grande vencedor dos principais prêmios musicais (os daesangs) no último ano, fez o show final da segunda turnê mundial do grupo, a "SYNK Parallel Line". O show aconteceu no KSPO Dome que recebeu mais de 20 mil pessoas para o espetáculo.

Ambos os eventos reuniram uma quantidade enorme de artistas - idols e atores - conhecidos que foram apoiar as amigas. O Splash separou alguns cliques de quem estava por lá.

No show do aespa, a própria Karina agradeceu a presença dos amigos e citou o nome de vários, feliz com o apoio que o grupo vêm recebendo.

Karina give a shoutout to Yoo Jaesuk, Lee Juck, Nathan, G-Dragon, Gummy, Lee Donghwi, Kim Jiwon, Younha, Itzy Ryujin and Twice Jihyo at aespa concert today!!

Liz do IVE não só esteve lá como entregou performance do hit "Whiplash":

Quem também fez a coreografia de "WHI WHIPLASH" foi ninguém menos que G-Dragon. Recentemente Karina fez participação no single do rapper "TOO BAD".

O golden maknae de BTS, Jungkook, estava todo tapado mas foi facilmente reconhecido.

GOLDEN MAKNAE! O queridíssimo Jungkook (BTS) também esteve presente no segundo dia da turnê 'SYNK: PARALLEL LINE ENCORE' em Seul.

Nayeon (TWICE) com seu lightstick curtindo o show:

Nayeon attending aespa SPL encore concert day 1

Jihyo (TWICE) também estava no show do aespa, assim como Renjun (NCT Dream) e Ryunjin (ITZY), que é muito amiga da Karina.

RYUJIN do ITZY, JIHYO do Twice e RENJUN do NCT compareceram ao segundo dia da turnê 'SYNK : PARALLEL LINE ENCORE' em Seul.

Ryunjin inclusive apareceu no telão e também dançou o hit "Whiplash":

Já na "Ruby Experience", as NJZ (ex-NewJeans) foram prestigiar Jennie:

Minghao (The8) e Dino do Seventeen também estavam por lá

Irene, Wendy e Yeri do Red Velvet também foram ver a estreia de Jennie solo

RED VELVET'S YERI, WENDY AND IRENE SPOTTED AT THE RUBY EXPERIENCE IN SEOUL!

Amiga pessoal de Jennie, a atriz Jung Hoyeon (Round 6) foi assistir ao show

Jung Hoyeon at Jennie's 'The Ruby Experience' in Seoul

Fofíssima, Rosé não só estava lá como levou flores para sua colega de grupo

Outro amigo e parceiro de hit, o rapper Zico também estava no evento:

ZICO SPOTTED AT THE RUBY EXPERIENCE IN SEOUL!

E a MVP da rodada foi a atriz Kim Ji-won que foi aos dois shows. Um dia viu Jennie e no outro aespa.