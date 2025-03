Miguel Falabella faz rara aparição pública com Theo, seu filho afetivo

Miguel Falabella, 68, compareceu na noite de hoje à estreia do musical "Uma Babá Quase Perfeita", em São Paulo.

O que aconteceu

O ator e roteirista estava acompanhado por Theo, 30, um de seus filhos afetivos. O rapaz e seu irmão menor, Cassiano, 28, são filhos biológicos de uma amiga de Falabella, o qual participou ativamente da criação de ambos desde a infância.

O evento contou ainda com a presença de outros famosos, como Roger Gobeth, 51, e Manuela do Monte, 41. As irmãs Michele e Gisele Batista, 38, também prestigiaram o lançamento do espetáculo.

"Uma Babá Quase Perfeita" está em cartaz de quarta-feira a domingo no Teatro Liberdade. O espetáculo é uma adaptação do filme homônimo de 1993 e traz Eduardo Sterblitch, 38, no papel que foi de Robin Williams (1951-2014).