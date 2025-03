Serrado sobre Dr. Peitão, de 'Beleza Fatal': 'Clássico macho manipulador'

Rog, o "Dr. Peitão" de "Beleza Fatal" (Max), é provavelmente o personagem mais odiado da novela. O cirurgião plástico especialista em silicone é inescrupuloso, mentiroso e manipulador.

Nas cenas com a mulher, Gisela (Julia Stockler), Rog exacerba crueldade. Ele alimenta a dismorfia corporal da artista e sempre a coloca para baixo.

A Splash, Marcelo Serrado, 58, comentou a importância de retratar essa face da violência doméstica: a psicológica. "Quantos homens também fazem isso com as mulheres, né? Fazem gaslighting, fazem as mulheres sofrerem. [Ele age dizendo:] 'O problema não está em mim. O problema está em você. Você está doente. Você precisa se tratar'. E o louco é ele, né?"

Então, é um clássico do homem manipulador, do macho manipulador. É muito importante o Rapha [Montes, autor da novela] tratar desse ponto. Marcelo Serrado

Rog (Marcelo Serrado) e Gisela (Julia Stockler) em "Beleza Fatal" (HBO) Imagem: Reprodução/Max

Apesar das maldades, o personagem tem uma veia cômica muito forte. "Me preparei para fazer um vilão que ele tivesse algum humor também, que tivesse alguma coisa... Comecei a botar as palavras em inglês, comecei a cantar. Do capítulo 30 em diante, eu canto, faço quase um 'LA LA Land'. É um maluco, muito louco, mas eu diverti muito fazendo".

O ator elogia a parceria com Julia Stockler, 36, e Caio Blat, 44, seus maiores parceiros de cena. "São dois atores extremamente inteligentes que entenderam a minha loucura no sentido de buscar esse personagem tivesse humor também, né? É um personagem com muitas camadas também, muito bem escrito pelo Rafael Montes".

"Bico pro céu!"

Serrado diz que nem ele, nem a Max imaginavam tamanha repercussão da novela. "Eu fui na Sapucaí no Carnaval e era toda hora: 'Doutor Peitão, bico para o céu, bico para o céu'. Não acreditava, assim [...] fui outro dia no bloquinho também, não conseguia andar. Eu estou em BH essa semana e todo mundo vem falar comigo.

Acho que nem nos maiores sonhos, a gente imaginou que fosse chegar nesse lugar. Acho que se deve muito à coisa do coletivo, da novela, a novela que não tem medo de ser novela. Realmente é um momento muito importante e muito desbravador, né? Que venham outras séries e novelas, assim, que o público brasileiro gosta de ver. Marcelo Serrado

Para o ator, a novela no streaming permite que o personagem seja melhor "depurado". "São só 40 capítulos, né? Então, por exemplo, eu fazia 'Cara e Coragem' na Globo, eu gravava 30, 25 cenas em um dia. Aqui eu gravo seis, sete cenas. Então, tem muito mais uma possibilidade de você depurar mais, né? É mais calma para gravar. A gente gravou em cinco meses a novela, né? Na Globo, você fica um ano fazendo uma novela".

Criada para a Max, "Beleza Fatal" também está sendo exibida na Band desde o dia 10 de março. Caio Blat, Benjamin na novela, acabou levantando uma polêmica sobre o pagamento de direitos autorais aos atores em casos assim — eles não recebem novamente pela exibição na Band.

Apesar de favorável ao pagamento de direitos autorais pela distribuição da novela, Marcelo Serrado diz que os atores assinaram um contrato. "Eu acho que a gente tem que, num próximo trabalho, botar isso mais claro, para que isso não aconteça. Mas, claro, todos têm que receber numa exibição. Isso é o direito do artista, né? O importante também é frisar que a gente está abrindo um novo campo de trabalho. Acho que isso é muito importante nesse momento."

Na semana do capítulo final, o artista não dá nenhum spoiler, mas promete mais reviravoltas. "Olha, vocês não sabem o que vão acontecer nos próximos cinco capítulos. Vocês não têm ideia. Se vocês acham que já virou tudo na novela, aguardem os próximos cinco, que é tiro, porrada e bomba!".

Avesso do Avesso

Além de Beleza Fatal, Marcelo Serrado também está em cartaz com "O Avesso do Avesso" no teatro. Ele protagoniza a peça ao lado de Heloísa Perissé. A peça está em cartaz fica até 30 de março no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea.

Marcelo Serrado e Heloísa Perissé em "O Avesso do Avesso" Imagem: Guga Melgar

Na história, os atores vivem seis casais em seis esquetes diferentes. "A gente faz diferentes personagens, mas tudo com uma linha muito tênua, de uma crítica de casal. Eu e a Lolo somos amigos de muitos anos e sempre quisemos trabalhar juntos..

A Lolo é uma comediante de mão cheia, eu sou mais um ator que também faz comédia, não sou um comediante como ela. Porém, a gente se completa muito. Marcelo Serrado

Quem vai esperando "mais uma comédia de casal", sai surpreso. "Os textos são bons e aí o público fica arrebatado. Quando o texto é bom, tudo é bom, é só você não atrapalhar. As pessoas saem de lá muito surpresas. Você sai de lá e fala, 'opa, tem algo aqui interessante...'. A gente tem um prazer enorme de fazer isso."