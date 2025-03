Ex-Disney que faz sucesso no pornô estrelou 'As Branquelas'

Maitland Ward, 48, chamou atenção ao dizer que se sente mais respeitada na indústria pornográfica do que quando trabalhava na Disney.

Quem é ela?

Maitland Ward Baxter, cujo nome de batismo é Ashley Maitland Welkos, nasceu em Long Beach, na Califórnia. Fez sua estreia na TV como Jessica Forrester na novela "The Bold and the Beautiful", que foi ao ar de 1994 até 1996.

Entre 1998 e 2000, ficou famosa como integrante do elenco principal de "O Mundo é dos Jovens" — na série, ela interpretou Rachel McGuire. No Brasil, ela é mais famosa por interpretar Brittany Wilson na comédia "As Branquelas" (2004). Brittany é uma jovem rica e mimada que se recusa a participar de um evento após machucar o rosto, precisando ser substituída por um agente do FBI.

Maitland Ward e Anne Dudek eram as irmãs Tiffany e Brittany em As Branquelas Imagem: Reprodução

Em outubro de 2006 que Maitland se casou com John Terry Baxter, agente imobiliário e parceiro de celebridades em Los Angeles. Em 2007, ela resolveu dar um hiato na carreira de atriz e foi aceita na NYU (Universidade de Nova York) para estudar Teatro, segundo o IMDb, site que reúne dados de cinema e TV. Ela morou por dois anos em Nova York e, em 2009, voltou para Los Angeles.

Dez anos depois, Maitland voltou a atuar — desta vez na indústria de filmes pornô. Segundo ela, a indústria era menos "degradante" que Hollywood. Ela afirma, ainda, que tomou a decisão sem medo de afastar potenciais projetos em Hollywood.

Em 2021, ela foi premiada no AVN Awards, considerado "Oscar do pornô". Maitland venceu nas categorias de melhor atriz, melhor cena de sexo entre homem e mulher e melhor antologia, com "Mistresss Maitland".

Já disse ganhar um valor na casa dos seis dígitos com o perfil no OnlyFans. "Estou atuando mais do que nunca, ganhando mais dinheiro e me sentindo mais poderosa", disse ao TMZ em 2023.