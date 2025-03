Luciana Gimenez sobre procedimentos: 'Vezes que mexi demais me arrependi'

Luciana Gimenez, 55, contou sobre os procedimentos estéticos e sua rotina de treinos.

O que aconteceu

A apresentadora admitiu fazer procedimentos que não mexem demais no seu rosto. "Um dos segredos é não mexer muito. Todas as vezes que mexi demais me arrependi. Então tento fazer pouca coisa", explicou em entrevista à Quem.

A famosa também comentou sobre o que faz para ter um corpo torneado. "Eu faço uma dieta legal. Perdi quatro quilos, então acho que a questão é sempre a alimentação. Faço exercícios, não tomo sol, não uso drogas e bebo muito pouco. Isso tudo ajuda", confessou.

Para o Carnaval de 2025, Luciana Gimenez conviveu com o nutricionista em sua casa por três meses. Na ocasião, ela emagreceu 2,4% de gordura corporal e reduziu 6 centímetros de cintura.