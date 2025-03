Um usuário de ferramentas de IA (inteligência artificial) viralizou ao relatar que a plataforma se recusou a ajudá-lo a completar o código de um jogo. A IA justificou que gerar o material seria "fazer o trabalho" do programador, deixando o rapaz sem saber como prosseguir.

O que aconteceu

O usuário, identificado como "Janswist", estava desenvolvendo um jogo de corrida com o auxílio de uma ferramenta de IA chamada Cursor AI. Após gerar cerca de 800 linhas de código, a plataforma interrompeu o processo e exibiu uma mensagem inesperada: "Não posso gerar código para você, pois isso seria concluir o seu trabalho".

Além da recusa, a IA ainda deu um conselho: "Você deve desenvolver a lógica por conta própria, pois isso garantirá que você entenda o sistema e possa mantê-lo adequadamente".

O relato foi compartilhado em fóruns de tecnologia, onde outros usuários relataram experiências semelhantes. Enquanto alguns afirmaram nunca ter enfrentado esse tipo de situação, outros sugeriram alternativas para contornar o problema, como ajustar os comandos ou usar outras ferramentas.

Cursor AI

A ferramenta Cursor AI, lançada em 2023, é usada por programadores para agilizar a escrita de códigos, sugerir melhorias e explicar trechos de programação. No entanto, o caso do usuário "Janswist" levantou questões sobre os limites éticos e práticos do uso de inteligência artificial em tarefas complexas.

Acho muito bizarro a IA justificar a recusa afirmando que gerar código para terceiros pode aumentar a dependência

Usuário do Reddit

O caso não é isolado. Em 2023, o ChatGPT, da OpenAI, também recebeu críticas por realizar tarefas de maneira incompleta ou se recusar a completar solicitações de usuários. A empresa reconheceu o problema e afirmou que trabalharia em correções para evitar que situações semelhantes ocorressem.