Hugo Moura lamenta superexposição e fala da relação com Deborah Secco

Reservado quando o assunto é sua vida pessoal, Hugo Moura, 34, se preocupa em proteger a filha da exposição excessiva. Maria Flor, 9, é fruto do casamento com a atriz Deborah Secco, 45, que terminou há dois anos.

Criação sem superexposição

Ele reconhece a importância da exposição para divulgação de conteúdos artísticos, mas sem exageros. O produtor e diretor de cinema conversou com Splash na última semana, quando foi ao pré-lançamento do filme "Vitória" com a namorada, Maria Clara Lima. "Minha filha está com a mãe. É uma semana com ela, uma semana comigo. Então, quando tenho um tempo, faço questão de vir prestigiar o cinema nacional".