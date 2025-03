Gêmeos questionam se Renata falou tudo para eles: 'Está escondendo'

Dias após Renata, 33, retornar da Vitrine do Seu Fifi, João Pedro, 22, e João Gabriel, 22, seguem duvidando se a sister foi 100% sincera com eles no BBB 25.

O que aconteceu

Após serem acusados no Sincerão de cogitarem acabar com a aliança do quarto Fantástico, os gêmeos refletiram sobre a proximidade com Renata. Apesar disso, eles afirmaram para a bailarina que era mentira dos rivais, e que eles nunca pensaram em soltar a mão da aliada.

Ainda assim, em conversa com Maike, os jogadores questionaram se a cearense havia sido sincera. "Aquele dia ali, tem certeza? Pode falar a verdade que ela não falou nada de mim e do meu irmão?", João Pedro questionou para o representante comercial, sobre o dia em que ele conversou a sós com a sister.

O paulistano rapidamente negou e questionou o motivo deles perguntarem sobre o assunto novamente. "Eu tô com medo da Renata estar escondendo alguma coisa minha e do meu irmão", explicou o goiano.

Maike garantiu que sabia apenas o que eles sabiam — ocultando o fato de que Renata lhe contou que a dupla estava queimada entre o público. "Pergunta pra ela, porque eu não sei. O que ela falou pra vocês foi o que ela falou para mim: 'Eles têm algumas falas que são difíceis, e que falaram que eu sou interesseira'. Mas teve coisa ruim de mim também".

Mesmo assim, João Pedro seguiu desconfiado. "Porque ninguém ia falar só isso… Mas tudo bem".

