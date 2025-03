'Garota do Momento': Zélia encontra documento que vai virar trama do avesso

No capítulo de quarta-feira (19), da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia deduz que Basílio e Beatriz planejam fugir do país.

Amália sugere que Beatriz marque uma entrevista no programa de Alfredo, a fim de ajudar sua defesa. Zélia encontra os documentos que incriminam Juliano.

Bia revela a Juliano que encontrou passaportes falsos em nome de Beatriz e Basílio. Lígia vê Raimundo com Marlene. Jacira acredita que Teresa esteja armando sua aproximação com Creiton.

Ana Maria se surpreende com a decisão de Iolanda de deixar o estado. Beatriz concede sua entrevista na TV. Bia coloca os passaportes falsos no armário de Beatriz.