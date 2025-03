Fora do BBB, Diogo fala sobre relação com outros participantes: 'Dar tempo'

Diogo Almeida, 40, foi o oitavo eliminado do BBB 25 e, desde então, tenta seguir sua vida com leveza no período pós-reality.

O que aconteceu

Assim que teve contato com o mundo real novamente, o ator fez questão de matar a saudade do mar. "Quando eu saí do BBB, a primeira coisa que eu fiz depois das entrevistas, de todos os compromissos que eu tive pós a saída, foi entrar no mar, tomar um banho de mar, que era algo que sentia muita falta quando estava lá dentro", contou para Splash.

Sobre a experiência de passar pelo programa, Diogo Almeida garantiu que expôs todos os seus lados. "Essa exposição, o fato de participar de um reality, a gente se mostra muito, porque é vida real, não estou dando vida a nenhuma personagem".

As pessoas puderam conhecer mais o Diogo, com acertos, com erros... o Diogo feliz, Diogo que também se acolhe quando está triste, Diogo parceiro, amigo da mãe, que tem uma relação super linda com a mãe, que gosta de fazer amigos, Diogo que escuta, Diogo que tem uma relação empática com as pessoas, que se posiciona quando necessário, enfim, as pessoas puderam conhecer muito mais sobre mim do que elas poderiam conhecer ao longo dos anos, porque ali elas puderam me ver dia e noite, noite e dia

Focado em seguir na torcida por Vilma, o artista afirmou que não manteve contato com nenhum dos jogadores que já deixaram o confinamento. "Não conversei sobre o jogo, o BBB, com nenhum participante que foi eliminado".

Sobre cultivar relações com outros participantes, Diogo garantiu que deixará tudo acontecer de forma natural. "Em relação à vida aqui fora, vamos dar tempo ao tempo, eu conheci as pessoas lá dentro da casa — com exceção da Vitória — e quando elas saírem, a gente vê como fica", disse para Splash.

Mas por enquanto sigo minha vida aqui procurando pensar sobre minhas escolhas e as pessoas que eu me relaciono também são escolhas que penso sobre elas, sempre estou muito atento às pessoas que vão estar comigo, que vão fazer parte do meu círculo de amizades, que vão seguir junto a mim. O futuro a Deus pertence e a vida se encarrega de mostrar quem é que tem que estar do nosso lado, as pessoas em quem a gente pode acreditar e ter uma troca genuína

