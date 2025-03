Flávia Alessandra posa de lingerie diante do espelho: 'Gostando do que vê?'

Flávia Alessandra, 50, publicou em suas redes sociais uma galeria de selfies tiradas diante do espelho.

O que aconteceu

Em três das nove imagens, a atriz aparece de lingerie, evidenciando suas curvas. "Reflexos de uma vida corrida e feliz. E você? Está gostando do que tem visto?", convidou ela à reflexão, na legenda do post no Instagram.

Vários seguidores elogiaram a beleza e o alto astral de Flávia. "Linda como sempre", enalteceu uma fã, nos comentários da publicação. "Não é seu aniversário, mas você está de parabéns", concordou outra. "Perfeita demais", comentou ainda uma terceira.

Flávia Alessandra admitiu recentemente que, quando mais jovem, já namorou vários rapazes ao mesmo tempo. "Houve um período em que eu namorava muita gente ao mesmo tempo, namorava mais de um, dois, três. Quando estava no Rio [era um namorado], quando estava em Arraial [era outro]", contou ela no podcast Pé no Sofá Pod, que comanda ao lado da filha, Giulia Costa, 24.