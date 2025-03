Filha de Kelly Key admite uso de medicação para emagrecer: Me sentir segura

Suzanna Freitas, 24, revelou nas redes sociais que está fazendo uso de tirzepatida na busca por emagrecer.

O que aconteceu

A influenciadora digital contou que recorreu ao medicamento por indicação médica. "É importante você fazer esse acompanhamento médico, para que não venha a ter algum tipo de reganho. Muitos deles [pacientes que usam tirzepatida] nem vão treinar, perdem muita massa muscular. Por isso, o metabolismo deles acaba ficando um pouco lento e têm um reganho de peso", explicou ela, nos stories de seu Instagram.

Suzanna contou que o objetivo do tratamento é se sentir confortável com o próprio corpo. "É fazer com que eu me sinta feliz, bem, satisfeita e segura de mostrar algumas coisas aqui para vocês. Vocês podem perceber que nunca posto foto de biquíni aqui, porque não me sinto segura. Então eu prefiro fazer isso a, de repente, postar uma foto que eu não me sinta segura, ou mexer e fazer várias alterações no Photoshop só para falar que eu mostrei."

A filha de Kelly Key, 42, admitiu já ter recusado alguns trabalhos por conta dessas inseguranças. "Então acho que no momento, em que eu resolver expor certas coisas, gostaria de me sentir mais segura. E pretendo ser sincera aqui com vocês. [Até] porque vejo que tem muitas meninas que trabalham com internet, estão fazendo uso da medicação e não estão falando."