Famosa loja de DVDs e Blu-rays chega ao fim e anuncia queima de estoque

Após anos de atuação no mercado de DVDs e Blu-rays, a loja virtual Vídeo Pérola anunciou na segunda-feira, 17, o encerramento definitivo de suas atividades. A decisão, segundo comunicado oficial, foi motivada pela saída de grandes distribuidoras, como Warner Bros., Sony e Disney, do mercado de mídia física no Brasil.

Diante desse cenário, a empresa informou uma queima total de estoque, sem limite de compra. Os pagamentos poderão ser feitos via Pix ou cartão de crédito. A opção de boleto bancário não está disponível.

A "Promoção de Encerramento" será válida até que os produtos se esgotem, sem possibilidade de trocas ou acréscimos. A loja informou que caso algum item do pedido esteja indisponível ele será cancelado e reembolsado.

"Agradecemos imensamente a todos os clientes e colecionadores que nos apoiaram ao longo dos anos. Essa é uma despedida, mas também uma oportunidade única para garantir os últimos títulos da nossa história", concluiu a nota da loja.