Ex-participantes de 'Casamento às Cegas' anunciam fim do relacionamento

Maria Carolina e Menandro Rosa, participantes da temporada de Casamento às Cegas Brasil (Netflix), anunciaram o fim do relacionamento.

O que aconteceu

Quase dois anos após a estreia da edição, o agora ex-casal anunciou em suas redes sociais que não estão mais juntos. Nos stories de seu Instagram, Maria Carolina e Menandro Rosa agradeceram o carinho dos fãs nos últimos anos.

Eles disseram que fizeram questão de serem honestos com as pessoas que os seguem. "Oi! Sempre fizemos questão de ser muito honestos com vocês, e por isso, queremos agradecer todo o carinho, amor, atenção e zelo que recebemos em tantas mensagens nos últimos dias".

O ex-casal finalizou dizendo que a vida segue e que estão bem. "Neste momento, não estamos mais juntos como um casal. Sabemos que todo relacionamento passa por desafios, e por isso, pedimos que esse amor e esse cuidado que sempre tivemos de vocês continuem, assim como estamos lidando com essa fase: com respeito e paz. A vida segue, com sua rotina e compromissos, mas queremos apenas agradecer e tranquilizar cada um de vocês que sempre torceram por nós e nos entregaram amor genuíno".