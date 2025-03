Enquete UOL: Paredão mais equilibrado da edição agita BBB 25; veja parcial

O nono paredão do Big Brother Brasil 25 está eletrizante e promete ser um dos mais disputados da edição! Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa enfrentam a berlinda e buscam o apoio do público para seguir na corrida pelo prêmio milionário do reality show da TV Globo.

O que mostra a nova parcial da Enquete UOL

A batalha entre Gracyanne e Eva esquentou ainda mais após a dinâmica do Sincerão, que aconteceu na noite de ontem. Segundo a parcial das 12h50 (horário de Brasília), Gracyanne lidera as intenções de eliminação, com 50,21% dos votos, e pode ser a próxima a deixar a casa.

Eva, que já apareceu como a mais votada para sair em enquetes anteriores, agora soma 47,34%. Com isso, o cenário é instável e imprevisível na reta final da votação.

Enquanto isso, Daniele Hypolito segue tranquila, com apenas 2,46% dos votos. A ginasta continua sem grandes ameaças à sua permanência no jogo.

O resultado final será revelado hoje à noite, ao vivo, durante a transmissão do programa. Vote abaixo!