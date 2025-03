Enquete BBB: nova parcial deixa torcida de sister apavorada com resultado

A disputa do 9º paredão do Big Brother Brasil 25 promete ser acirrada até o momento do anúncio da eliminação. Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa disputa a preferência do público para continuar na luta pelo prêmio do reality show da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

Gracyanne Barbosa se mantém como a participante mais votada para deixar o programa. A influenciadora fitness somou 51,19% na parcial feita hoje, às 15h55 (de Brasília).

A disputa com Eva permanece intensa nas últimas horas. Agora, a bailarina ficou com 46,4 dos votos.

🚨AGORA: Enquete UOL, com mais de 1 MILHÃO de votos, aponta eliminação de Gracyanne Barbosa, com 49,11% dos votos. #BBB25 pic.twitter.com/o4oSHzk57P -- Alexandre (@alexfariasbsb) March 18, 2025

Ixe, a Eva não vai sair não pela enquete da uol… -- Rafaela Baptista (@rafa_bds) March 18, 2025

Daniele Hypolito tem um cenário mais confortável no jogo. A ex-ginasta somou apenas 2,41%.

O resultado da sister eliminada será na noite de hoje. O anúncio acontece durante a transmissão ao vivo do reality show na TV Globo.