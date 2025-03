Enquete BBB: veja números atualizados do paredão e quem deve sair hoje

O nono paredão do Big Brother Brasil tem uma disputa acirrada que deve se estender até o momento do anúncio da eliminação. Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa disputam a preferência do público para seguir no jogo.

O que diz a enquete UOL

Na parcial feita às 17h58, a participante eliminada seria Gracyanne Barbosa. A influenciadora fitness continua à frente da votação e somou 51,88% dos votos no recorte.

Eva é quem trava o embate com Gracyanne. A bailarina se manteve na segunda posição, com 45,75%.

O cenário é mais confortável para Daniele Hypolito. A ex-ginasta não é alvo do público e acompanha de "camarote" a disputa, com apenas 2,37% dos votos.

O resultado da sister eliminada será na noite de hoje. O anúncio acontece durante a transmissão ao vivo do reality show na TV Globo.