Bruna Biancardi posta fotos em mansão de Neymar após polêmicas

Bruna Biancardi, 30, postou fotos em mansão de Neymar.

O que aconteceu

A influenciadora curtiu o dia de sol na mansão de Neymar em Mangaratiba, Costa Verde do Rio. Bruna postou fotos curtindo o local.

Nas imagens, Biancardi aparece na piscina da mansão. Ela fez registro de sua água de coco, do óculos de sol e de um livro.

A postagem vem em meio a polêmicas envolvendo Neymar. O atleta teria dado uma festa particular no interior de São Paulo. Seu helicóptero foi visto no local, mas a assessoria negou que ele tenha participado do evento.

Em entrevista ao "Focalizando", uma modelo chamada Any Awuada, deu detalhes da festa. Segundo ela, ela recebeu R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar e seus amigos.

Lago natural construído na mansão de Neymar Imagem: Reprodução/Instagram