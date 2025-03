Dieguinho: Permanência de Gracyanne traz mais desdobramentos para o BBB 25

Gracyanne Barbosa está no Paredão que vai definir o eliminado da noite de hoje no BBB 25. Ela disputa, voto a voto, sua permanência no jogo contra Eva. No Central Splash, Dieguinho afirmou que a musa fitness deveria continuar no jogo.

Dieguinho elogiou a performance de Gracyanne no último Sincerão, em que ela chamou Diego Hypolito de hipócrita. No entanto, ele acredita que a musa fitness pode ter demorado demais para se posicionar dessa forma —o que pode custar sua permanência no BBB.

Ela teve coragem de falar não só na cara dele, mas na dinâmica. No momento que o jogo pediu para que ela se posicionasse. Ali ela foi coerente. Eu amei a Gracyanne ter colocado o Diego em uma posição ruim

Dieguinho

Dantinhas concorda com Dieguinho, e ambos acreditam que essas tretas protagonizadas por Gracyanne na casa garantem que ela vai continuar tendo outros desdobramentos dentro do jogo, diferente de Eva.

Finalmente ela mostrou um pouquinho do que ela é. (...) O embate está declarado, e se ela ficar hoje a gente vai ter esse embate. Quero ver como vai ser, por que ela acabou com ele.

Dantinhas

Inevitavelmente, a permanência da Gracyanne traz para o jogo, para o entretenimento, para o conteúdo das histórias criadas no programa, para os embates, muito mais desdobramentos que a permanência da Eva.

Dieguinho

