Davi revive agressão de Wanessa no BBB e revela o que falaria em reencontro

Campeão do BBB 24, Davi Brito relembrou a agressão que sofreu de Wanessa Camargo na edição passada do reality e revelou o que falaria para ela em um reencontro, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Eu daria boa noite. E aí, Wanessa? Tudo bom? Como é que tá você? Quanto tempo? Nunca mais te vi. Como está a vida? Deus abençoe, um abraço, vida que segue. Sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de nada.

A saída da cantora do programa aconteceu após Davi acusá-la de tê-lo agredido. Após uma festa, Wanessa pulava no quarto quando bateu na cama do brother, onde ele dormia coberto por um edredom.

Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou. Em entrevista ao 'Fantástico', a cantora afirmou que o episódio "foi uma coisa sem querer, uma brincadeira inconveniente, sem graça. Mas não uma agressão."

No bate-papo com Chico Barney, Davi Brito falou sobre o que sentiu na época do programa e explicou por que decidiu ir ao Confessionário para relatar o caso.

Existem regras no programa, não é verdade. Foi forte, eu senti. Porque eu estava dormindo, eu estava dentro do quarto, e aí ela acendeu a luz, entrou, estava dançando e tudo mais, e de imediato, eu senti a pancada e acordei assustado. E eu falei, que é isso?

Até no meu quarto eu estou sendo invadido, eu estou sendo importunado, e eu me senti ofendido naquele momento, e fui ao quarto do confessionário, e eu estava incomodado pela situação. Porque se ele não fizesse uma atitude naquela situação, estaria demonstrando o quê? Que eu também poderia agredir alguém dentro da casa e não ia acontecer nada.

Então, se existe uma regra dentro do programa, vou jogar com uma regra dentro do programa. Ali é jogo de comprometimento. Tem comprometimento do início ao final. Então, eu tenho que me comprometer com o que eu falar, do que eu fazer, com tudo. Fui confessionário, eles me falaram. Quer que ela saia? Eu falei, eu quero, porque eu me senti agredido. E ponto final.

Davi critica BBB 25 e afirma que Boninho faz falta: 'Estaria bem diferente'

O atual campeão do Big Brother Brasil, criticou a edição deste ano do reality show global, além de afirmar que o ex-diretor Boninho está fazendo muita falta ao programa.

Falta um Boninho. Tá fazendo falta. O cara estuda. Ele tem a visão do reality show. Ele sabe causar o problema. Ele sabe provocar você. Ele sabe escolher os participantes. Eu acho que Boninho é um cara que tem o dom. Ele tem o dom de fazer acontecer o reality show.

Está fazendo muita falta na Rede Globo, e eu acredito que a Globo em si está sentindo a falta do Boninho dentro desse reality do BBB 25, porque com 100% de certeza eu te afirmo que se o Boninho tivesse feito esse reality show do BBB 25, não estaria dessa maneira, estaria muito mais andado esse programa.

Assista ao trecho da entrevista:

Davi assume imaturidade após BBB, mas sente que Globo o deixou na mão

Na entrevista, Davi Brito também assumiu alguns erros que cometeu e imaturidade após sua saída do reality show, mas disse sentir que a Rede Globo o deixou na mão em certos momentos.

O que atrapalhou o meu pós-BBB foi mais a minha imaturidade no lado de fama. Mas no pós eu precisava de uma estrutura maior, com uma estrutura de assessoria que entendesse do assunto para falar: ó cara, você não deve se comportar assim, você deve ir para cá.

A Globo é no Rio. Então, não tinha uma pessoa ali perto de mim para estar perto dizendo: para de ficar gravando dessa forma, para de ficar respondendo isso aqui.

Não tive essa força, então isso atrapalhou também, porque eu era imaturo na internet, na fama, então eu já tinha essa personalidade forte.

Então, se o repórter chegasse para mim e me provocasse, eu ia dizer: você não me provoca, sua miséria. Eu ia fazer isso. Isso ia gerar o quê? Repercussão na rede social, então as polêmicas eram constantes por causa disso, eu não tinha esse direcionamento.

Assista ao trecho da entrevista:

