Danilo Gentili xinga Eduardo Bolsonaro após decisão de morar nos EUA

Danilo Gentili, 45, criticou o deputado federal Eduardo Bolsonaro, 40.

O que aconteceu

Em uma publicação nesta terça-feira (18), em suas redes sociais, Gentili decidiu dar sua opinião sobre a decisão do parlamentar de se licenciar do cargo para viver nos Estados Unidos. Em tom irônico, o apresentador marcou o perfil do político no X. "Ahahha você é covarde e vagabundo".

Em outro post, o contratado do SBT questionou o trabalho de Eduardo como deputado. "O @BolsonaroSP não quer mais ser deputado. Mas quando ele foi? Ele nunca trabalhou e nunca fez nada por SP que o elegeu e o sustenta".

A decisão de Eduardo de se afastar do cargo ocorre em meio às polêmicas envolvendo sua família. Com investigações em andamento sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, 69, e possíveis desdobramentos na Justiça, o deputado optou por permanecer fora do Brasil.

Em sua justificativa, ele negou que esteja fugindo de qualquer tipo de responsabilidade. "Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e aos seus truques sujos", declarou.

Além disso, o parlamentar afirmou que pretende se dedicar a ações internacionais. "Irei me licenciar, sem remuneração, para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos".

Porém, sua decisão foi recebida com surpresa pela liderança do PL na Câmara, que não esperava o pedido de afastamento. Com a licença do filho do ex-presidente, a vaga na Câmara dos Deputados será ocupada por José Olímpio, seu suplente.

