Com shows únicos de Liniker e Jão, Superdose parece caminhar para algo mais

Evento corporativo da Chilli Beans, o Superdose parece caminhar para algo mais. Essa é a impressão que se tem a cada ano, quando o que começou como um encontro para franqueados da marca incorpora tendências de moda, música, arte e entretenimento.

A edição 2025, que aconteceu no último domingo no Vibra São Paulo, trouxe para a terra o evento que, nos últimos anos, foi em alto mar. O evento aconteceu no último domingo (16) no Vibra São Paulo e permitiu mais público - cerca de 3 mil pessoas, entre influenciadores, celebridades e convidados.

E tinha muita gente. Gente que seguiu o dress code vibrante do convite. Gente de negócios. Gente da noite. Gente tietando famosos e gente fazendo selfies. Muita, mas muita selfie. Nos óculos gigantes, no tapete vermelho e nos backdrops espalhados pelo espaço. E, óbvio, gente disputando os óculos das novas coleções que estavam sendo distribuídos.

Sim, o core do Superdose ainda é ser um grande meet and greet para o lançamento das novas coleções da marca. Mas quando isso é feito com Liniker interpretando "Here Comes The Sun", dos Beatles, acompanhada por uma orquestra composta por músicos refugiados, bem, então é preciso apurar um pouco o olhar.

Imagem: Van Campops/AgNews

Assim como quando os óculos em homenagem à Marília Mendonça são lançados com Jão cantando "Estranho" ao piano. Do príncipe da sofrência para a Rainha da Sofrência. Isso é entender não só de negócios, mas de zeitgeist. É entender o que seu público quer comprar, mas também o que ele sente (e talvez nem saiba).

Se é para vender, que pelo menos esse produto seja embalado com algo que permaneça ao ser desembrulhado. E arte e entretenimento parecem ser os pacotes escolhidos pela Chilli Beans. Gretchen comandando dançarinos ao som de "Conga, Conga, Conga" é entretenimento puro, mas percussionistas penduradas pelo teto tocando ao vivo enquanto um corpo de baile se apresenta é arte.

Rainha dos memes, Gretchen foi acompanhada de vários bailarinos no evento Imagem: Van Campos/AgNews

É um equilíbrio delicado, mas que parece estar dando certo. De tão interessante, a programação foi transmitida ao vivo pelo Tik Tok oficial da marca.

Existe, portanto, um potencial para o Superdose se tornar mais que um evento corporativo. Não que precise abandonar sua premissa comercial, uma vez que há muito tempo os grandes festivais, seja de qual gênero for, deixaram o purismo de fora. Pureza, só de propósito. E nisso o Superdose parece se garantir.