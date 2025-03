Com 80 kg a menos, Jojo Todynho escolhe look justinho e exibe silhueta

Jojo Todynho, 28, compartilhou um registro com um look justinho de academia em seu perfil do Instagram.

O que aconteceu

Mesmo após perder 80kg, a influenciadora segue focada em sua transformação. Nas redes sociais, a artista publicou uma foto antes de ir para academia nesta manhã.

Com uma calça legging rosa e um top preto, Jojo destacou as curvas de seu corpo. Além do foco nos treinos, a influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica e algumas plásticas, principalmente, para retirada de pele.

Em fevereiro, Jojo Todynho relatou como estava se sentindo após remover o excesso de pele. "Tô bem, minhas pernas tão um sonho, já me emocionei a beça, depois vou postar um vídeo para vocês, minha perna tá linda, parece que eu tirei um tubarão das pernas", afirmou.

Jojo ainda explicou que não teria como fazer todos os procedimentos que já fez de uma vez só. "Tem que esperar uma coisa cicatrizar para fazer outra, nada é da noite pro dia", pontuou.