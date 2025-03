'Cassinha', troca Joe Biden por Bin Laden: 7 vezes que Ana Maria virou meme

Ana Maria Braga voltou a virar meme nas redes sociais ao mandar um beijo para Cássia Eller — cantora morreu em 2001. Momento relembrou beijo que a apresentadora Claudete Troiano mandou para a atriz pornô Leila Lopes, em 2011. Leila havia morrido dois anos antes.

Splash separou sete momentos que Ana Maria Braga virou meme. Confira abaixo.

'Beijo, Cassinha'

Ao som de Malandragem, Ana Maria Braga mandou beijo para a cantora, que morreu no final de 2001. "Cássia Eller! Beijo, Cassinha".

Na sequência a apresentadora falou o pensamento do dia — que cita morte. "Nada te mata mais rápido do que sua própria mente. Não se estresse com coisa que está fora do seu alcance". Momento repercutiu nas redes sociais desta segunda-feira.

Ana Maria Braga manda beijo para Cássia Eller, que faleceu há mais de 20 anos.

A @ANAMARIABRAGA mandando beijo pra Cássia Eller que faleceu em 2001 é a mesma tragédia do caso Leila Lopes e Claudete Troiano #maisvocê





cara assistir o programa da Ana Maria Braga é uma piada kkk ela fala coisa com coisa, diva demais juro

Daniela Mercury ou Ivete?

Em 2023, a apresentadora do Mais Vocês estava com Daniela Mercury como convidada. Quando a cantora foi se apresentar, Ana Maria Braga trocou seu nome.

A gafe virou outro meme nas redes. "Vai lá, Ivete Sangalo", disse Ana Maria aos risos

A Ana Maria Braga chamando a Daniela Mercury de Ivete Sangalo ???

'Para de balangar esse negócio'

Também em 2023, o meme veio um desafio com Juliane Massaoka. Consistia em amarrar uma bexiga na parte da frente ou de trás do corpo para pegar objetos no chão. A apresentadora não segurou o riso.

Ana Maria ria sem parar ao balançar a bexiga de um lado para o outro em uma simulação semelhante a um pênis. O Louro Mané logo pediu: "Ana Maria, para de 'balangar' esse negócio aí. Para com isso, mulher! São 11h18 da manhã".

A Ana Maria Braga e Juju balançando o rabo de bexiga às 11:18 da manhã. Genteee, sério HAHAHA #MaisVocê





Maju virou Manu

Em 2021, em uma interação com Maria Julia Coutinho, a Maju, a apresentadora do Mais Você trocou o Maju por Manu. Ana Maria Braga até disfarça tentando falar Maju duas vezes na sequência: "Vou fazer uma pausa para chamar a Manu Coutinho na redação? a Maju Coutinho lá na redação do Jornal Hoje porque tem notícias importantes e boas sobre a vacina. Bom dia, Maju".

Maju Coutinho apareceu no "Mais Você" de Ana Maria Braga para informar sobre vacina na pandemia, em fevereiro de 2021 Imagem: Reprodução/TV Globo

Mostra o tanquinho, Cauã!

Durante participação de Cauã Reymond no Mais Você, Ana Maria Braga queria ver o tanquinho do ator. "Não, Ana", disse Cauã, constrangido e rindo, após Ana Maria perguntar se podia fazer algo — levantar a camisa dele, e ele deixar. "É um tanquinho", tentou explicar Ana Maria, dizendo que o Brasil gostaria de ver o físico de Cauã. Assista:

#tbtforadodia O Dia em que meu Twitter foi ao ar pedindo a Ana Maria Braga que mostrasse o tanquinho do Cauã Reymond e de nada adiantou.

Programa exibido em 05/10/2023



Beijo grego

Ana Maria Braga fez novamente uma piada de duplo sentido quando falou sobre beijo grego. "Beijo grego é muito mais comum do que se imagina".

Louro Mané, Juliane Masaoka e Felipe Andreoli ficaram surpresos se perguntando "como assim?". Até que a apresentadora explica que é um prato cuja receita leva rabo e língua de boi, e costuma ser servida em formato de bolinho em bares cariocas.

Ana Maria: "Beijo grego é muito mais comum do que você imagina!"



Bin Laden presidente dos EUA?

Ano passado, em encontro do G20 no Rio, Ana Maria Braga comentava a recepção do presidente Lula com outros chefes de estado. Depois de citar o presidente francês, as imagens mostram Joe Biden, mas Ana Maria Braga diz: "Um aperto de mão afetuoso também com Bin Laden, dos EUA".

Louro Mané então corrige para Joe Biden e a apresentadora reage: "Joe Biden, tô bem doida mesmo. Logo cedo", disse rindo.