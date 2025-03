Casamento de Amado Batista com miss tem barraco por buquê; assista

Amado Batista, 74, e a miss Calita Franciele, 23, se casaram na fazenda do cantor no Mato Grosso.

O que aconteceu

A festa luxuosa aconteceu no último sábado. Com muito glamour, a cerimônia, no entanto, teve um momento um tanto quanto inusitado.

Duas convidadas brigaram para pegar o buquê de noiva. No vídeo, divulgado nas redes sociais, Calita cumpre a famosa tradição de jogar o buquê e é surpreendida por duas mulheres que acabam medindo forças.

Elas disputaram as flores, e quase que uma cai no chão. Em 13 de março, Amado e Calita se casaram no civil, em Água Boa, em Mato Grosso.