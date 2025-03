Bethânia aparece em vídeo tocando piano em resposta à crítica de Ed Motta

Uma página de fãs resgatou um vídeo em que Maria Bethânia aparece tocando piano após a artista receber críticas de Ed Motta no último domingo, 16. Ele desaprovou a reação do público quando a cantora expôs uma falha técnica ocorrida durante um show no Rio de Janeiro.

"A plateia aplaude. 'Maravilhosa', 'necessária', esse tipo de coisa. Uma pessoa que não sabe tocar nem piano. Não sabe harmonia, não estudou música, nada. Eu sei tocar piano, eu estudei música. Mas, infelizmente, não tenho o respeito necessário no País do feijão e do futebol", disse ele.

Motta afirma também que ainda é "crucificado" por conta de uma situação semelhante ocorrida com ele em 2024.

No show do último sábado, 15, Bethânia interrompeu uma música: "Está tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som. Me respeitem! Eu não vou cantar com esse som!". Ela foi aplaudida pela plateia, na ocasião.