BBB25: Dani Hypolito é a prova de que 'planta' sofre, mas tem benefícios

Por diversas vezes, Daniele Hypolito abriu mão do tempo que tinha para falar sobre outros participantes, durante as dinâmicas ao longo do BBB 25. Conteve-se em várias situações para não criticar seus oponentes. Optou por falar para outras pessoas da casa o que pensa dos colegas de confinamento a ter conflitos diretos. Disse, recentemente: "Tento ser neutra em todas as opiniões." Também já se comparou com Amanda, a participante conhecida por ter ganhado o BBB 23, mesmo sendo inexpressiva.

Na edição do Sincerão de ontem Daniele chegou a levar uma bronca de Tadeu Schmidt por não conseguir assumir que há pessoas na casa de quem ela não gosta. Desta última vez, ela não abriu mão do tempo, por ter recebido a informação de Renata, que contou que o público não curte quando os participantes fazem isso. Mas tentou desviar de dizer claramente o que sente. Tanta passividade deixa o público e os participantes do programa agoniados. É incômodo que ela não consiga atuar em uma dinâmica com objetivos tão claros.

Não é possível gostar de todo mundo. Em um ambiente de competição, como o BBB, é ainda mais natural ter desafetos. E há um sofrimento quando não conseguimos expressar as próprias emoções sobre quem nos incomoda. É motivo de angústia guardar sempre para si quando uma pessoa te desagrada, te irrita ou te magoa. A Daniele viveu isso com o próprio irmão, Diego Hypolito, no início da temporada, lembram? Ele fez várias críticas à aparência dela e gargalhou enquanto ela falava de seu sofrimento e sentimento de solidão.

Mas há um outro lado: existe um conceito chamado "benefício secundário da dor". Em suma, refere-se a tirar vantagens indiretamente de situações ruins, mesmo que inconscientemente (e é muito importante destacar que é comum que seja uma atitude inconsciente, mesmo). São sofrimentos que trazem, indiretamente, algum tipo de recompensa, e por isso colaboramos para que a circunstância ruim se mantenha.

Nem sempre é simples enxergar o que uma pessoa está tirando de proveito se mantendo em uma dinâmica dolorosa, mas há momentos em que dá para enxergar quais são os ganhos com mais clareza. Daniele, no BBB, tem se beneficiado ao falar pouco sobre o que sente e fugir de conflitos: ela evita atritos, que são sempre desgastantes, e vai se mantendo no programa, rumo à final.

Estando no paredão com Gracyanne e Eva, que protagonizaram mais conflitos, ela parece estar a salvo. É pouco provável que Daniele se destaque e ganhe o programa, mas tem muitas chances de ir longe. Mesmo que inconscientemente, ela não está se entregando à proposta do BBB. E isso, de uma forma ou de outra, funciona.

