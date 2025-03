BBB 25: Guilherme se entende com os gêmeos após gritos no Sincerão

No Sincerão da madrugada de hoje, Guilherme e um dos gêmeos, João Gabriel, brigaram. No entanto, depois do acontecido, os brothers sentaram para conversar e acabaram se entendendo.

O que aconteceu

Guilherme, João Pedro e João Guilherme conversaram na área externa da casa e se reconciliaram. "Eu entendo o lado de vocês, e acho que, se vocês refletirem no que eu estou falando, vocês também vão ver o outro lado e entender", afirmou Guilherme sobre a discussão.

João Gabriel disse que a briga foi causada pelo brother chegar querendo um "embate". "Se você tivesse chegado na gente, conversado com a gente: 'Vamos conversar. Desse jeito aqui. A gente conversava desse jeito".

É que ontem você chegou e você estava exaltado. Aí, a gente começa a se exaltar, porque a gente não tem sangue de barata.

João Gabriel

Os brothers bateram boca após Guilherme criticar a estratégia do quarto Fantástico. Os integrantes do quarto estavam dividindo os votos para a formação do nono Paredão.

Guilherme apontou que eles fugiram do embate, mas, João Gabriel se defendeu. "A gente não pode mudar? Tem que fazer o que você quiser? Você dá sua opinião como se você tá certo. Você não tá certo em tudo, não. Sua opinião não vale sozinha, não".