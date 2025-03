BBB 25: Diego diz que não vai conseguir dormir no quarto com Gracyanne

Após discutir novamente com Gracyanne na manhã de hoje, Diego desabafou com Vitória sobre a troca com a influenciadora e musa fitness. Gracyanne é um dos nomes mais votados para sair no paredão de hoje à noite.

O que aconteceu

Diego Hypolito afirmou que não vai conseguir no mesmo quarto com Gracyanne. "Fico pensando no que as pessoas lá fora estão pensando de mim. Estou preocupado de verdade, eu vivo disso. Não vou conseguir ficar agora dormindo no mesmo quarto com ela não, sei que ela está sozinha".

Pela conduta, acho que ela não é minha fã, não, ela é indiferente, é péssimo.

Diego Hypolito

O ginasta, durante a conversa com Vitória, afirmou que vai sair do quarto Nordeste e voltar ao Anos 50. "Não quero ficar lá, não vou ficar me sabotando. Quero voltar a dormir aqui".

A sister o tranquilizou sobre a situação com Gracyanne. "Isso é uma recaída sua e não tem que pensar sobre o que acham de você lá fora, porque você já explicou essa situação".

Gracyanne e Diego discutiram sobre falta de credibilidade. Segundo a influenciadora, o brother recomendou um produto sem conhecer e isso a incomodou: "Foi um comentário infeliz, e você falou aquilo rindo, e eu não acho engraçado, é a minha opinião".

